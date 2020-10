Llegó el gran día para ver el Perú vs. Paraguay por el arranque de las Eliminatorias Qatar 2022 en la Conmebol. El partido se disputará en vivo y en directo HOY en el estadio Defensores del Chaco de Asunción desde las 5:45 p.m. (hora peruana). Para seguir el encuentro clasificatorio, se puede ver la señal de Movistar Deportes o América TV, o también seguir el LIVEACTION de elcomercio.pe.

Las Eliminatorias en Sudamérica se prolongaron desde el mes de marzo pasado cuando Perú debía visitar a Paraguay por la fecha 1 de las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022.

Alineaciones confirmadas:

MINUTO A MINUTO

Siete meses después, este esperado partido tendrá como protagonista a dos selecciones que están acostumbrada a verse las caras en el inicio de cada proceso eliminatorio.

Perú vs. Paraguay: ¿Quiénes serían los posibles titulares?

Perú: Gallese, Advíncula, Zambrano, Abram, Trauco; Tapia, Aquino, Yotún, Carrillo, Cueva y Ruidíaz.

Paraguay: Fernández; Espínola, Gómez, Alonso y Riveros; Villasanti, Cubas y Giménez; Pérez, Lezcano y Almirón.

Perú y Paraguay se enfrentaron de forma consecutiva en la primera jornada de las Eliminatorias a Japón-Corea 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Sin embargo, ahora cambiará la sede. El duelo se jugará en Asunción en vez de Lima, por lo que la expectativa aumentó en los hinchas nacionales.

La selección peruana, al mando de Ricardo Gareca, tiene registrado un excelente historial de partidos contra la selección de Paraguay. En cinco duelo jugados, la Blanquirroja siempre se llevó la victoria: 2-0 por Copa América 2015, 1-0 por Eliminatorias a Rusia 2018 (Lima), 4-1 por Eliminatorias a Rusia 2018 (Asunción), 1-0 por amistoso del 2017 y 1-0 por amistoso 2019. Si añadimos que antes de Gareca, la Bicolor venció a los guaraníes (2-1) en amistoso del 2014, las estadísticas mejoran.

Hace seis enfrentamientos directos consecutivos que Perú le viene ganando a Paraguay. Y hoy en el mítico Defensores del Chaco, la selección del ‘Tigre’ espera mantener su racha contra los paraguayos. Ya en el 2016, con una gran actuación del colectivo peruano, se consiguió una goleada 4-1, la cual puso fin a 12 años sin triunfos por Eliminatorias en condición de visita.

La actualidad, sin embargo, es distinta. Perú terminó el 2019 con una victoria, un empate y dos derrotas en duelos amistosos contra Brasil (triunfo 1-0), Uruguay (derrota 1-0), Uruguay (1-1) y Colombia (derrota 1-0). A pesar de consolidar al grupo que clasificó al Mundial de Rusia 2018 y de haber llegado a la final de la Copa América 2019, el equipo de Gareca debe superar la ausencia de su goleador, referente y capitán, Paolo Guerrero.

Por su cuenta, Paraguay no perdió el tiempo en las últimas fechas FIFA del 2019. A pesar de que cayó 1-0 ante Serbia, pudo vencer 1-0 a Bulgaria, y también conseguir empates antes Eslovaquia (1-1) y Arabia Saudí (0-0).

Perú vs Paraguay: ¿Cuál es el horario para seguir el partido?

Perú: 17:30 horas

México: 17:30 horas

Ecuador: 17:30 horas

Estados Unidos (Los Ángeles): 18:00 horas

Estados Unidos (Texas): 17:30 horas

Estados Unidos (Miami): 17:30 horas

Colombia: 17:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Paraguay: 18:30 horas

Chile: 18:30 horas

Brasil: 19:30 horas

Bolivia:18:30 horas.

Venezuela: 18:30 horas

Perú vs. Paraguay: ¿Qué canales transmitirán en cada país el encuentro?

Bolivia - COTAS Televisión

Chile - CDF Premium

Ecuador - Canal del Fútbol

Japón - FITE

México - FITE, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay - Tigo Sports Paraguay

Perú - Movistar Deportes Perú, América Televisión

Estados Unidos - FITE

Perú vs. Paraguay: Estadio Defensores del Chaco, Asunción

