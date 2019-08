Entrenador del Athletic de Bilbao: "Aún con 38 años Aduriz tiene un remate único"

El entrenador del Athletic Club de Bilbao, Gaizka Garitano, se felicitó de haber arrancado LaLiga con una victoria en San Mamés frente al FC Barcelona gracias a un "golazo" de Aritz Aduriz, quien que "aunque tiene 38 años" posee un "remate único".

"Hay jugadores que por muchos años que pasen hacen la diferencia. Aritz en ese rol nos va a ayudar mucho. Es un animal competitivo. Llega a entrenar el primero y se va el último. Y, aunque vaya perdiendo facultades, ese hambre no lo pierde", destacó el técnico sobre las virtudes del gran protagonista del día en 'La Catedral'.

Garitano destacó, además del gol, que para haber mantenido la portería a cero frente a un rival de la calidad del Barça "tiene que currar todo el mundo, sino es imposible". "Si los jugadores de arriba no trabajan es imposible. Eso les resta frescura a la hora de tomar decisiones, pero ante estos equipos no es posible no encajar sin ayudas. Y eso lo hacemos bien. Todo el mundo trabaja, aunque nos ha faltado gasolina al final", admitió.

El técnico vizcaíno añadió que, al margen del marcador, el partido se desarrolló como lo había visualizado en los días previos. "Soy optimista, veo al equipo trabajar y en pretemporada ante grandes equipos no nos había ganado nadie. Podíamos ganar o perder, pero sí pensaba que íbamos a estar dentro del partido y a tener posibilidades de ganar", explicó.

Por último, sobre su apuesta por Unai Simón para la portería, avanzó su intención de "dar un margen" al guardameta alavés y ensalzó a Iago Herrerín en su rol de suplente. "Confío en los dos muchísimo y hoy que no ha jugado le valoro todavía más a Iago. Cuando apuestas por un portero no es como con un jugador, un margen le tienes que dar. La apuesta ha sido Unai, pero se lo tiene que ganar día a día como cualquier otro jugador", concluyó.

