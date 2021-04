ESPN en vivo, es una de las cadenas televisoras más exitosas en el mercado deportivo. Dicho canal, trasmite todos los eventos del deporte a nivel Latinoamericano y Europeo. Asimismo, lleva a sus las más grandes competiciones como la Champions League, Copa Libertadores, Europa League o Copa Sudamericana. Por otra parte, será la encargada de compartir a sus más fieles televidentes el duelo entre Real Madrid vs. Liverpool y PSG vs. Bayern Múnich por el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones. Además de ello, seremos testigos de ver en directo el enfrentamiento entre San Lorenzo vs. Santos de Brasil por la Copa Libertadores, máximo torneo Sudamericano del continente. Sin más preámbulo, te mostramos cómo descargar, ver y seguir gratis la plataforma de ESPN.

Cómo ver ESPN en vivo

ESPN es un canal de televisión de paga y existen varias maneras de ver el contenido deportivo de tu elección. Aquí muchas maneras de seguir el canal y poder disfrutar del deporte en vivo.

Acceder a la web oficial para ver ESPN online.

Bajar el App de ESPN en cualquier dispositivo compatible.

Entrar en las redes sociales oficiales de ESPN.

Contratar ESPN con un operador de cable: Telecentro, Movistar TV, Claro TV, entre otros.

Dónde ver ESPN

Puedes entrar a la página oficial de ESPN y ver en línea todo el contenido de los deportes nacionales e internacionales. ¿Qué podrás encontrar aquí? Noticias deportivas, videos, resultados de todas las competiciones, tablas de posiciones, programación completa de ESPN, ESPN 2 y ESPN 3, últimas noticias y notificaciones de tu interés.

Cómo ver ESPN en vivo desde la App

La App de ESPN se podrá disfrutar en directo desde tu dispositivo móvil para disfrutar los mejores eventos deportivos como el fútbol en vivo, otras disciplinas y de todas las producciones originales de la cadena internacional.

Desde ESPN Play puedes acceder a noticias, resultados y estadísticas en tiempo real. Además puedes configurar las notificaciones que quieras recibir en base a tus competencias y equipos favoritos.

La App de ESPN está disponible para Apple y Android y podrás bajarla el dispositivo que quieras: computadora, Smart TV, teléfono o tablet.

ESPN: programación y calendario

Cada semana, ESPN establece un calendario deportivo para que los amantes de distintas disciplinas puedan disfrutar a través de esta señal. Está a cargo de la transmisión de eventos de la NBA, boxeo, UFC, tenis, fútbol, entre otros. Para conocer la programación y calendario de este fin de semana, haz CLIC AQUÍ .

Ver ESPN en redes sociales

ESPN cuenta con redes sociales en diferentes plataformas, donde puedes ver las últimas noticias en tiempo real como el fútbol en vivo, fotos exclusivas de torneos nacionales e internacionales y otras disciplinas.

Cómo acceder a ESPN Play

ESPN Play es la propuesta online que reúne más de 6,500 eventos en vivo por año y un amplio archivo de contenidos on demand, con lo mejor de la programación de ESPN, transmisiones exclusivas y la posibilidad de elegir entre múltiples partidos simultáneos en vivo. Ahora, además de estar disponible vía web, se integró a la nueva versión de ESPN App.

Los principales beneficios de este desarrollo son:

Unificación de los aplicativos de ESPN .

. Streaming a través de Chromecast.

Mejor experiencia de usuario.

Cuánto cuesta ESPN +

ESPN + cuesta $ 4.99 al mes ($ 49.99, si paga anualmente). También hay disponible una prueba gratuita de 7 días. Si se registra antes del 18 de abril de 2018, el período de prueba se extenderá a 30 días.

