Alemania se despidió de la Eurocopa 2021 a manos de Inglaterra, generando que más de un elemento del plantel germano decida retirarse del equipo. Se conocía que Joachim Löw, el entrenador, iba a dar un paso al costado para cederle su puesto a Hansi Flick; sin embargo, a él se le sumó Toni Kroos, quien decidió que aquel fue su último partido con su selección.

El futbolista del Real Madrid hizo oficial la noticia en sus redes sociales. “He jugado con Alemania en 106 ocasiones. No habrá otra vez”, inició el volante que logró ser campeón del mundo en Brasil 2014.

“Me hubiera encantado, y para ello lo he vuelto a dar todo, que al final hubiera habido 109 partidos internacionales y que al final se hubiera añadido ese gran título, la Eurocopa. La decisión de parar después de este torneo ya la tenía tomada desde hace tiempo. Hacía tiempo que tenía claro que no estaría disponible para el Mundial de 2022 en Qatar”, anunció Kroos.

Show Player

El futbolista no se olvidó de los fanáticos y agradeció a sus entrenadores. “Gracias a todos los aficionados y seguidores que me han llevado en volandas apoyado con sus aplausos y vítores. Y gracias a todos los críticos por su motivación extra. Por último, me gustaría dar las gracias sobre todo a Jogi Löw. Me convirtió en jugador nacional y en campeón del mundo. Confiaba en mí. Hemos escrito una historia de éxito durante mucho tiempo. Ha sido un honor, cuídate, y buena suerte y éxito para Hansi Flick”.

En su podcast Einfach mal luppen añadió: “Llevo 14 años en el fútbol profesional. Sin contar mi etapa en Leverkusen, jugué siete años en Múnich y otros siete en Madrid. Hay que tener en cuenta el esfuerzo y el desgaste físico, en algún momento empieza a notarse”.

Toni Kroos disputó 106 partidos con el Mannschaf y festejó 17 goles. Ahora, tendrá la cabeza puesta exclusivamente en su papel con el Real Madrid. Para la historia quedará aquella goleada histórica de Alemania ante Brasil en las semifinales de la Copa del Mundo en la que fue protagonista.

Toni Kroos anunció su salida de la selección de Alemania. (Captura: Twitter)