Manchester City vs Chelsea son protagonistas de la final de la Champions League este sábado 29 de mayo en Porto. Si no te encuentras en casa, la buena noticia es que Facebook Watch, a través de fan page de la UEFA, transmitirá el partido de fútbol en vivo y en directo online y podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil. Aquí te explicamos todos los detalles para que no te pierdas el partido.

Cabe precisar que el partido se verá en todo el mundo y será gran expectativa por tratarse de dos clubes ingleses definiendo el título. Los datos en la historia de la Champions League indican que será la octava vez que dos equipos del mismo país se encuentran en esta instancia.

¿Cómo formarán el City vs Chelsea por la final de la Champions League?

Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Laporte, Walker; Rodri, Gündogan, De Bruyne; Mahrez, Foden y Silva.

Chelsea: Mendy; Chilwell, Silva, Rudiger, Christensen, Azpilicueta; Jorginho, Kanté; Mount, Werner y Havertz.

City vs Chelsea, Guardiola vs Tuchel en la final

Se trata de un enfrentamiento entre dos de las mentes más perspicaces del fútbol, siete años después de que Guardiola y Tuchel se conocieron propiamente —en un restaurante en Múnich en el que hablaron durante horas sobre tácticas usando el salero y el pimentero como utilería y estaban tan emocionados que incluso los meseros temían interrumpirlos.

Guardiola es el “referente”, de acuerdo con Tuchel, y busca alzar el 27mo trofeo importante (excluyendo Supercopas de España y Community Shields ingleses) de su carrera de 13 años como técnico. Es su tercera final de la Champions —la primera en 10 años— y ganó las dos anteriores dirigiendo al Barcelona.

Por su parte, Tuchel se convirtió en el primer técnico en llegar a finales sucesivas con clubes diferentes, perdiendo el partido por el título el año pasado con el Paris Saint-Germain. Ambos son tan astutos en aspectos técnicos que son propensos a pensar demasiado sus estrategias en partidos de máximo nivel. De hecho, es muy probable que aquel que tenga una mejor claridad en su esquema se lleve la victoria.

¿A qué hora se juega el City-Chelsea en vivo en diferentes países?

En Argentina, Chile, Uruguay y Brasil la final de Champions League se inicia a las 16:00 horas. En Perú, Colombia y Ecuador será desde las 14:00 horas. En México desde las 13:00 horas. En Bolivia y Venezuela desde las 15:00 horas, mientras que en España desde las 20:00 horas.

¿Cómo ver la final City – Chelsea vía Facebook Watch?

Para asistir por móvil y disfrutar los partidos por Champions League, puedes hacerlo vía Facebook Watch. A continuación, te damos las siguientes recomendaciones para que puedes disfrutar del fútbol en vivo online desde tu celular o cualquier dispositivo móvil.

1) Entre a la app de Facebook.

2) Pulse en el ícono Asistir o localice Asistir en el menú.

3) En la barra de búsqueda, busque UEFA Champions League y siga la página. Los partidos serán añadidos a su lista de seguimiento.

¿Cómo asistir por computadora de escritorio?

1) Ingrese en www.facebook.com y acceda a la página.

2) Haga clic en el ícono de Facebook watch en el menú izquierdo o visite facebook.com/watch.

3) En la barra de búsqueda, busque Conmebol Libertadores y siga la página. Los partidos serán añadidos a su lista de seguimiento.

¿Dónde estarán disponibles las transmisiones?

Estarán disponibles para todos en Facebook en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Brasil.

¿Tiene algún costo acceder a esas transmisiones?

Cualquier persona con una cuenta del Facebook en países aptos podrá asistir a esos partidos gratuitamente a través del ícono de Facebook Watch.

¿Las transmisiones estarán disponibles en varios idiomas?

Sí. Las transmisiones se harán en español para América Hispanohablante y en portugués para Brasil.

¿Dónde accedo a la programación de transmisiones?

Mantendremos un cronograma actualizado de las transmisiones en Facebook Watch a través de: (link de la página de la UEFA o cronograma).

¿En qué plataformas estarán disponibles las transmisiones?

En dispositivos móviles, incluyendo tablets, las transmisiones estarán disponibles en las apps de Facebook para Android e iOS con las actualizaciones más recientes.

En la computadora de escritorio, las transmisiones estarán disponibles Para Chrome, Firefox y Opera en sus versiones más recientes.

¿Puedo asistir a esos partidos por diferido?

Sí, luego de terminado cada partido, podrá asistir a los partidos por diferido en la página de Facebook de la Conmebol Libertadores.

¿Qué canales TV transmitirán el City vs Chelsea en vivo?

Francia: RMC Sport, Mediapro

Alemania: Sky Deutschland, DAZN

Italia: Mediaset, Sky Italia

Portugal: Eleven Sports , TVI

Eslovaquia: Orange Sport

España: Movistar

Reino Unido: BT Sport

Brasil: Esporte Interativo, Facebook

Canadá: DAZN

América Central: Facebook, Fox Sports, ESPN

América Latina (excepto Brasil): Facebook, Fox Sports, ESPN

Estados Unidos: CBS All Access, TUDN Deportes