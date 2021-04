Para ver la Champions League en directo te damos a conocer todos los canales TV, links para descargar app móviles y otras plataformas para disfrutar de los partidos de fútbol en vivo y online desde el lugar que te encuentres. El calendario de los cuartos de final comienza el martes 6 y miércoles 7 de abril por la ida; martes 13 y miércoles 14 en la vuelta. Aquí toda la información, estadísticas y más detalles que debes saber.

Partidos como si fueran una final están programadas desde la próxima semana y se jugarán en diferentes partes de Europa. El Real Madrid vs Liverpool, Bayern vs PSG, Porto vs Chelsea y el Manchester City vs Borussia paralizarán el mundo del fútbol con partidos de ida y vuelta que durarán dos semanas.

DT de El Comercio te dará a conocer todas las incidencias, estadísticas, previas, resumen, goles, videos, declaraciones y el minuto a minuto de cada partido desde la web.

¿Qué días y a qué hora se juegan todos los partidos de Champions League?

Los ocho partidos de cuartos de final están programados por la UEFA Champions League. Empezarán desde el próximo martes 6 de abril y acaban el 14 del mismo mes. Entre estas fecha se juega la ida y la vuelta por el pase a la semifinal. A continuación, la programación de compromisos para tomar en cuenta hasta la final del 24 de mayo.

Partidos de ida

Martes 6 de abril

Miércoles 7 de abril

Partidos de vuelta

Martes 13 de abril

Miércoles 14 de abril

Semifinales

Luego del sorteo de cuartos de final, se dio a conocer que los partidos de semifinales están programados para el 27/28 de abril y 4/5 de mayo desde las 14:00 horas en Perú, Colombia; 16:00 horas en Argentina, Chile.

Bayern Munich / PSG vs Manchester City / Borussia Dortmund

Real Madrid / Liverpool vs Porto / Chelsea

Final

Como en todas las temporadas, la gran final de la UEFA Champions League está programado para el 29 de mayo en el Atatürk Olimpiyat Stadı, Estambul.

Previa, detalles y estadísticas de partidos por Champions League

Previa del Manchester City vs Borussia Dortmund

Un partido donde ambos clubes cuentan con ataques muy agresivos. Uno de ellos, deseado por muchos clubes, Erling Haaland, quien es el máximo goleador de la Champions League. Por otro lado está el Manchester City, que cuenta con İlkay Gündoğan, exjugador del Borussia Dortmund, quien llega en buenas condiciones y no dejará que su viejo amor lo amedrente para poder marcar.

Hay que considerar que el club inglés lleva una racha de seis victorias, tanto en casa como fuera, contra clubes alemanes, mientras que el Borussia Dortmund ha perdido sus últimos cinco partidos contra rivales de la Premier League.

Previa del Real Madrid vs Liverpool

Sin duda, será una de las llaves más atractivas de cuartos de final de la Champions League. El Real Madrid es el máximo ganador con 13 trofeos ante las 6 que tiene el club inglés. Ambos partidos tendrán futbolistas de élite y dos técnicos experimentados que formarán su mejor once para continuar en la pelea por la orejona.

Cabe recordar que todo está igualado entre estos equipos en las competiciones de la UEFA: ambos han ganado tres de sus seis enfrentamientos. “Serán dos grandes partidos. El Real Madrid contra el Liverpool siempre es un gran partido con dos de los grandes nombres del fútbol mundial”, dijo el delantero brasileño Rodrygo.

Previa del Porto vs Chelsea

Porto es el club que rompió la casa de apuestas y sorprendió a todos esta temporada luego de eliminar a la Juventus de Cristiano Ronaldo en octavos de final de la Champions League. “Nunca dejamos de creer, éste es el ADN del FC Porto”, señaló el técnico Sérgio Conceição, quien acababa de eliminar al equipo de Turín con diez hombres en el campo de juego.

El equipo luso tendrá un compromiso muy complicado ante un Chelsea que viene haciendo bien las cosas últimamente. Cabe mencionar que Porto no contará con Mehdi Taremi y Sérgio Oliveira por sanción y a pesar de ser local en la llave, los dos partidos se disputan en Sevilla.

Previa del Bayern Munich vs PSG

No se necesita una presentación para hablar del Bayern Munich y el PSG. Ambos son protagonistas de la última final y esta vez se vuelven a encontrar en cuartos de final. El último recuerdo es el gol de Kingsley Coman para darle el trofeo a los bávaros en la temporada anterior. Esta vez tendrá una nueva oportunidad de ser artífice en una llave con pronóstico reservado.

Por otro lado, el destino puede haber jugado a favor del PSG, ya que el máximo referente en ataque del Bayern Munich, Robert Lewandowski, fue descartado en los dos partidos por lesión.

“Estoy deseando que llegue el partido y el reencuentro. Es una historia increíble”, declaró el jugador del Bayern Eric Maxim Choupo-Moting. Sin duda, todo el mundo comparte esta declaración.

¿Dónde ver la Champions League en vivo por TV?

Europa

Albania: Tring, Vizion Plus

Andorra: RMC Sport

Armenia: Armenia TV

Austria: DAZN, Sky Austria

Azerbaiyán: Saran, CBC Sport, AzTV

Bielorrusia: Belarus TV

Bélgica: Proximus, RTL, Q2

Bosnia y Herzegovina: Arena Sport, Nova BH

Bulgaria: A1, bTV Media Group

Croacia: HRT, A1 Hrvatska

Chipre: CYTA

República Checa: o2, Česká Televize

Dinamarca: Viasat Denmark

Estonia: TV3 Sport

Finlandia: MTV

Francia: RMC Sport, Mediapro

Macedonia del Norte: Arena Sport

Georgia: Silk Sport

Alemania: Sky Deutschland, DAZN

Grecia: COSMOTE TV

Hungría: MTVA

Islandia: Stod 2 Sport

República de Irlanda: Virgin Media, RTE

Israel: The Sports Channel

Italia: Mediaset, Sky Italia

Kazajstán: QazSport

Kosovo: Kujtesa

Letonia: TV3 Sport

Lituania: TV3 Sport

Luxemburgo: RTL, RMC Sport

Malta: Melita, PBS

Moldavia: GMG/Prime TV

Mónaco: RMC Sport

Montenegro: SportKlub, Arena Sport

Holanda: Ziggo Sport, Talpa TV

Noruega: TV2 Norway, NENT Group

Polonia: TVP, Telewizja Polsat

Portugal: Eleven Sports , TVI

Rumanía: Digi Sport, Look TV, Telekom Sport

Rusia: Match TV

San Marino: Sky Italia

Serbia: RTS, Arena Sport

Eslovaquia: Orange Sport

Eslovenia: Pro Plus

España: Movistar

Suecia: NENT Group

Suiza: Blue, SRG

Turquía: beIN Sports

Ucrania: Volia TV, MGU

Reino Unido: BT Sport

Ciudad del Vaticano: Sky Italia

África y Medio Oriente

Nigeria: SuperSport

Sudáfrica: SuperSport

Madagascar: Canal+

Mauricio: Canal+

Medio Oriente y África del Norte: BeIN Sports

Resto de África: Canal+, SuperSport

América

Brasil: Esporte Interativo, Facebook

Canadá: DAZN

Caribe: Fox Sports, ESPN, Flow Sports , SportsMax

América Central: Facebook, Fox Sports, ESPN

Haití: Canal+

América Latina (excepto Brasil): Facebook, Fox Sports, ESPN

Estados Unidos: CBS All Access, TUDN Deportes

Asia y Pacífico

Australia: Optus Sport

Brunei: beIN Sports

Camboya: UEFA.tv

RP China: PP Sports, CCTV

RAE de Hong Kong: beIN Sports , iCable, PCCW, TVB

India: Sony Ten

Subcontinente indio: Sony Ten 2/3

Indonesia: SCTV

Japón: WOWOW

Kirguistán: Saran, QSport

Laos: UEFA.tv

RAE de Macao: TDM Desporto

Malasia: beIN Sports

Mongolia: Eclat, SPS

Birmania: S Media

Nueva Zelanda: Sky NZ

Islas del Pacífico: Digicel

Filipinas: UEFA.tv

Singapur: beIN Sports

Islas Salomón: TTV Solomon

Corea del Sur: SPO TV

Taiwán/China Taipei: Elta TV

Tayikistán: Saran, Varzish

Tailandia: UEFA.tv

Turkmenistán: Saran, Turkmenistán Sport

Uzbekistán: Saran, Uzreport

Vietnam: VSTV (K+)

Sport 24 tiene los derechos para las retransmisiones en aviones y barcos.