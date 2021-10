Rafael Márquez consiguió 10 títulos en el Barcelona durante las 7 temporadas que jugó en el club azulgrana. Por esa razón, el defensor mexicano es considerado un ídolo en ese equipo. Antes de ser ‘Culé', el central reveló que el Real Madrid estuvo interesado en él.

Durante una entrevista con el ‘Chiringuito’, el futbolista recordó que cuando jugaba en el Mónaco, hubo contacto con la ‘Casa Blanca’. No obstante, recalcó que las negociaciones se estancaron tras la llegada del brasileño Ronaldo a la capital español.

“Estuve en su momento con el representante de Hugo Sánchez, José Manuel Sanz, en aquel entonces había este acercamiento, hasta que se fue alargando. Luego, empezaron a contratar a los Galácticos, Ronaldo se interpuso en eso y ya no se hizo”, señaló.

Rafael Márquez también acotó que era hincha de los ‘Merengues’, pero tras fichar por el club azulgrana, sus sentimientos cambiaron. “Como mexicano e ídolo de Hugo Sánchez era del Madrid, yo le iba al Madrid, ahora no, cuando entras a esta institución como el Barça te enamoras, me ha cambiado toda mi idea y mi corazón va a ser del Barcelona”, añadió.

Pese a su pasado en el Barcelona, el defensor mexicano reveló que los hinchas de los ‘Blancos’ reconocen su calidad. “La verdad es que sí, cuando voy a algún restaurante la gente me reconoce, aunque sea del Madrid, siempre me dicen ‘eras buen jugador hay que reconocerlo’. Soy culé hasta la muerte”, añadió.

Su padre no lo vio triunfar en el Barcelona

Márquez recordó que su padre falleció antes que comience a ganar títulos con el cuadro azulgrana. “Él se va en el 2002, me vio jugar en mi primer Mundial como capitán y después no me vio triunfar en el Barcelona, es algo que hubiera querido mucho, aún lo pienso y obviamente este sentimiento nunca se va a ir. Mi madre está muy bien, sigue trabajando, en el deporte donde le gusta también tratando de ayudar a la gente, a los niños, trata de inculcar valores importantes como lo hizo conmigo”, confesó.