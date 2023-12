Real Madrid y Atlético de Madrid tienen una rivalidad de años, la ciudad madrileña se detiene cuando hay un derby, y los jugadores se contagian de ese clima. Filipe Luís, es uno de los jugadores que ha podido vivir este tipo de partidos, ya que, por varias temporadas fue parte del club ‘Colchonero’.

El brasileño, comenta cómo vivió uno de estos clásicos y da detalles de lo que pasó con Ángel Di María, que en ese entonces, jugaba en el Real Madrid, el defensor intentó sacar del partido al argentino, que era una de las figuras del club ‘Merengue’ y lo consiguió.

“Voy a abrir mi corazón acerca del mayor arrepentimiento de mi carrera. Si hay algo que me arrepiento mucho de haber hecho, y me gustaría volver en el tiempo y no hacerlo de nuevo, fue contra Ángel Di María”, expresó en primer lugar el exfutbolista.

“Llegué al Atlético de Madrid e íbamos a jugar contra el Real Madrid . El Kun Agüero me dijo: “Filipe, si te acercas a él, se perderá, se irá del partido. En la primera oportunidad, háblale de su mujer”. Y llegué a Di María y le dije: 2Tu esposa no se qué”. Lo maldije, pronuncié el nombre de su mujer... Y ahí me miró, estaba cabizbajo, le gané todo el partido. Y él realmente no tuvo una buena actuación”, agregó Filipe.

“Llegué a mi casa y me arrepentí tanto. Di María... mil disculpas, amigo, perdón por haberte hecho eso”, finalizó el jugador retirado de 38 años.

"Agüero":

Por lo que contó Filipe Luis pic.twitter.com/S07SDK7sKl — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 11, 2023