En ‘Eltrece’ revelaron un audio que el padre de Camila Homs le había enviado a Rodrigo De Paul y que posteriormente terminó en la denuncia del futbolista del Atlético de Madrid y de la selección Argentina por “amenazas y hostigamiento”.

“Ya me tenés podrido hijo de p... Voy a salir yo a hablar de vos en los medios sobre las fechas, la plata que robabas de mi casa cuando vivía en Puerto Madero y que le robabas a Camila todos los ahorros”, comenzó diciendo Horacio Homs en el audio que sería de hace unos meses atrás.

“¿Vos querés hablar de mi? Hablá tranquilo que yo tengo mucho de vos para contar”, expresó Horacio en el mismo audio en referencia a su pasado comprometedor. Y siguió con una fulminante advertencia: “Ya me vas a conocer bien, pedazo de bo... Vos sos un logi, figureti”, añadió.

Estas habrían sido las palabras que provocaron que Rodrigo De Paul se decida por realizara una denuncia en la Justicia de Argentina. Además, el mediocampista ya venía recibiendo otros mensajes de Camila Homs contra él y Tini Stoessel, su actual pareja.

¿Por qué Rodrigo De Paul denunció a Camila Homs?

“Sinceramente me sentí amedrentado por estos mensajes del señor Homs, teniendo en cuenta su pasado judicial, más decidí no denunciar porque necesita paz y tranquilidad para prepararme para la Copa del Mundo de Qatar. Es más, esa paz y tranquilidad que necesitaba me llevaron también a ceder en algunas cuestiones con Camila Homs atinentes a la compensación económica”, dijo el jugador en su denuncia.

Chats de Camila Homs y Rodrigo De Paul