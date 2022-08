A través de ESPN y Star Plus , River Plate vs. Newell’s Old Boys en vivo juegan por la jornada 13 de la Liga Profesional este sábado 13 de agosto del 2022 desde las 6:30 p.m. (horario peruano) en el estadio Monumental. En el minuto final, los ‘Millonarios’ consiguieron tres puntos claves en Avellaneda. Gracias al gol de Matías Suárez vencieron por 1-0 a Independiente. De ese modo, los de Marcelo Gallardo se sacudieron de la derrota sufrida en casa ante Sarmiento por 1-2. Precisamente, la idea del equipo es recuperar el terreno perdido y más si se trata de presentarse ante su público.

