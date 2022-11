Manchester City salió en el segundo tiempo con el pie en el acelerador sobre Chelsea por la tercera ronda de la Carabao Cup. En menos de 15 minutos, los ‘Ciudadanos’ marcaron dos goles y el segundo tanto fue por intermedio de Julián Álvarez.

¡¡GOL DE JULIÁN ÁLVAREZ!! ¡¡EL ARGENTINO MARCA EL 2-0 ANTE CHELSEA!!



📺 Mirá la Copa de la Liga por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/BTy3aEOvhf — SportsCenter (@SC_ESPN) November 9, 2022

Manchester City vs. Chelsea: previa del partido

Los ‘Ciudadanos’ llegan motivados a este partido tras una victoria agónica (2-1) sobre Fulham en la reciente fecha por la Premier League. De esa manera, se sitúan en la segunda casilla con 32 unidades y a 2 puntos del líder Arsenal.

Ahora, el elenco celeste está enfocado en el duelo ante Chelsea y Pep Guardiola pone en duda la presencia de Erling Haaland en este compromiso debido a que no se recupera al 100%. “Todavía no está perfecto. Ya veremos mañana (miércoles) y el sábado (vs. Brentford). Está mejorando”, señaló en conferencia de prensa.

“Lo importante es que el hueso no está roto, por lo que no hay daño, solo el ligamento está un poco dañado. No está perfecto en este momento, pero en una semana o 10 días puede pasar cualquier cosa”, añadió.