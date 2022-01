A través de sus redes sociales, Instituto Atlético Central Córdoba confirmó que llegó a un acuerdo con San Lorenzo por la venta del jugador Malcom Braida. “Será por el 100 % derechos federativos y 50 % de los derechos económicos”, especificó la entidad deportiva.

Sin embargo, el ‘Albirrojo’ dejó una clara advertencia al ‘Ciclón’ por el pago del delantero argentino. La parte llamativa es que el club publicó este mensaje mediante su cuenta de Twitter y así, presionando a los ‘Cuervos’ a abonar puntualmente el dinero por la transferencia.

“El jugador tendrá un contrato por 3 años, garantizando las cuotas por la cesión de derechos de televisión que paga directamente la Liga. Incluyendo cláusulas para cuidar el derecho de copropiedad del otro 50 % perteneciente a Instituto”, se lee.

El club de Córdoba especificó que en caso San Lorenzo no cumple con sus obligaciones, el pacto ya no tendrá validez. “Por último, quedó garantizado que en caso de no abonar la primera cuota pactada se aplicará la cláusula 5 del contrato, donde Instituto podrá considerar sin valor y efecto el acuerdo de partes no emitiendo el transfer correspondiente”, agregó.

Asimismo, Instituto detalló sobre el plazo que tiene el ‘Ciclón’. “San Lorenzo tendrá cinco días para efectuar el pago, es decir que, si el próximo lunes 24 de enero de 2022 no deposita se dará de baja la operación”, puntualizó.

Braida jugó en Aldosivi la temporada pasada

Malcom Braida jugó la última campaña en Aldosivi aunque fue a préstamo porque pertenecía en su totalidad a Instituto. Durante esta temporada, San Lorenzo llegó a un acuerdo por la compra del 50 % del pase en 500 mil dólares del jugador que firmó su contrato hasta diciembre de 2024.