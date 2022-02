La selección Colombia tenía una verdadera oportunidad de oro para recuperarse en las Eliminatorias Qatar 2022 este viernes contra la selección peruana en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. No obstante, el resultado no fue para nada el esperado: derrota 0-1 para complicar en el sueño mundialista. En esa línea, su afición no se mostró nada contenta con el desempeño de sus jugadores y así lo evidenciaron al término del partido.

Cuando el réferi dio el pitazo final, los jugadores colombianos se juntaron en el mediocampo, levantaron las manos y aplaudieron en signo de agradecimiento a su hinchada por el apoyo recibido. Sin embargo, la respuesta que recibieron los sorprendió: desde las gradas comenzaron a sonar silbidos, situación que duró varios minutos.

De igual manera, cuando los pupilos de Reinaldo Rueda iban con dirección a los vestuarios, fueron despedidos con pifias. Es ahí cuando James Rodrígue z, evidentemente molesto, mandó a callar a los aficionados llevándose el dedo a la boca en claro gesto de silencio. Pero eso no fue todo, ya que las cámaras de ‘FPF Play’ captaron el momento en el que el actual elemento del Al-Rayyan de Qatar explotó en el túnel de los camerinos. “Con***. Van a pitear ahora, la pu** que los parió. Malagradecidos de m....”, fue lo que dijo el zurdo.

James Rodríguez fue titular en la derrota de Colombia a manos de Perú por la fecha 15 de las Clasificatorias. El exEverton volvía a jugar con su selección después de varios meses y esperaba hacerlo con un triunfo, pero las cosas no le salieron como deseaba.

James Rodríguez mandó a callar a los hinchas de la selección Colombia | Video: @rafaeloc25

Próximo partido de Colombia

Los ‘Cafeteros’ volverán a tener acción el martes 1 de febrero, desde las 18:30 de Bogotá y Lima, contra la selección Argentina, escuadra ya clasificada y que viene de vencer a domicilio a Chile en la altura de Calama.

