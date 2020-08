Jefferson Farfán se despidió de Lokomotiv Moscú. El peruano dejó de ser jugador del equipo ruso luego que no llegue a un acuerdo con la directiva para la ampliación de su vínculo contractual.

La salida del futbolista fue anunciada por el equipo mediante sus redes sociales, pero no querían dejar ir al jugador sin antes agradecerle por los buenos momentos vividos.

En el evento organizado en el RZD Arena para cerrar la temporada y darle el inicio a una nueva, Lokomotiv decidió homenajear a Farfán por su paso por el equipo. El atacante dio algunas palabras.

“He vivido años maravillos y Lokomotiv siempre quedará en mi corazón”, dijo ‘Jeffry'.

“Son 3 años y medio imborrables, estoy muy agradecido con todo lo que me han brindado. Me he sentido en familia”.

“Aún no sé mis planes, eso lo manejaré con mi mánager. Ahora solo pensar en desearle al grupo y a mis compañeros lo mejor y que sigan los éxitos”, finalizó.

Jefferson Farfán reapareció en las canchas el 12 de julio, luego de superar una dura lesión a la rodilla y recuperarse del coronavirus, lo que lo mantuvo alejado del verde por más de un año. El deportista de 35 años aportó un gol y le dio el empate al Lokomotiv de Moscú ante Ufa en aquella ocasión.

Desde su llegada el equipo ruso, Jefferson Farfán disputó 69 encuentros, marcando 25 goles y siendo importante en tres títulos que consiguió con el ‘Loko’, 1 Premier League y 2 Copas de Rusia.

MÁS EN DT...

VIDEO RECOMENDADO

Fútbol Internacional: La obsesión de Casemiro para ser una pieza clave en el Real Madrid | VIDEO