Kaká sobre su etapa en Real Madrid: "Mi problema fue primero la continuidad y luego Mourinho"

Durante el 2009, Real Madrid realizó dos grandes incorporaciones. Cristiano Ronaldo y Kaká llegaron al conjunto blanco, en donde solo el primer pudo destacar. El brasileño declaró para el programa Grande Círculo de SporTV y señaló a sus lesiones y a José Mourinho como los grandes obstáculos para destacar en el conjunto español.

"En primer lugar, por las lesiones. El primer año tuve un problema en la cadera, luego en el aductor, me opero después del Mundial, estoy seis meses parado y cuando vuelvo está Mourinho. Mi problema en el Madrid fue primero la continuidad y luego el entrenador. Pasé tres años tratando de convencer al Mourinho de que podía tener más oportunidades. Era una elección suya, estaba fuera de mi control. Lo que hacía era ser un excelente profesional", precisó el ex AC Milan.

Además, Kaká recordó el momento en el que coincidió con Mourinho y entablaron conversación sobre la etapa que les tocó vivir juntos en el Real Madrid.

"Me quedé en el mismo hotel que él y nos quedamos dos horas hablando. En varios momentos nos desentendimos en el Real Madrid. Porque yo creía que tenía que jugar y él creía que no. Pero era un desentendimiento muy respetuoso. Nunca me rebelé ni hice declaraciones contra él. Él no tenía argumentos. Y en ese momento el equipo era tan bueno que yo tampoco tenía mucho argumento", precisó.

Cabe precisar que Kaká se mantuvo en el Real Madrid desde la temporada 2009 hasta las 2013. Tras ello, retornó al AC Milan de la Serie A de Italia.