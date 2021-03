Barcelona goleó 4-1 a Huesca por la fecha 27 de LaLiaga Santander con doblete de Lionel Messi y se acercó al líder Atlético de Madrid. El técnico azulgrana, Ronald Koeman, valoró el triunfo de su equipo, pero se rindió ante la actuación de la ‘Pulga’, quien igualó el récord de Xavi Hernández de partidos jugados en el club (767).

“Messi ha demostrado una vez más que es el mejor. Sobre todo en el primer gol, que ha sido fantástico. Se merece tanto ser importante para este equipo. Vemos el nivel que tiene durante tantos años y partidos, ha igualado a Xavi y el domingo tendrá un partido más que él. Es el hombre más importante en la historia del Barça y menos mal que todavía está con nosotros”, declaró el neerlandés al término del partido.

Sin embargo, Koeman también tuvo palabras de elogio hacia la evolución de su equipo en LaLiga Santander, a pesar de su eliminación en la Champions League. “Hemos mejorado cosas. Últimamente tenemos más efectividad en los partidos. Hemos bajado los errores individuales. El equipo está con mucha confianza y poco a poco está situado muy bien en el campo. El sistema de tres centrales nos ha dado un poco más de fuerza defensivamente y aprovechamos al máximo la calidad de nuestros jugadores”, explicó.

Paños fríos

Barcelona repuntó en las últimas fechas en LaLiga Santander y escaló a la segunda casilla de la tabla de posiciones, quedando a solo cuatro puntos del Atlético de Madrid (1° con 63 puntos). Ronald Koeman prefirió ser cauto en sus declaraciones y su buen momento en el torneo local.

“Siempre he dicho que hay mucha Liga. Es dificilísimo para cualquier equipo ganar tantos partidos. Después de los puntos que perdimos durante algunas semanas, hemos reaccionado bien. Los jugadores están con confianza para luchar. No podemos perder más puntos porque ya hemos perdido bastante”. En este sentido, advirtió que “esto va a ser dificilísimo. Hay muchos equipos que nos pueden complicar la vida. Depende de nosotros mismos si seguimos en este nivel. Domingo tenemos un partido complicado fuera de casa. Es para nosotros pero también para los demás equipos. Si no estás bien puedes perder puntos en cualquier partido”, concluyó.

