Kylian Mbappé vive en la incómoda incertidumbre. Su futuro aún no se define y las especulaciones acerca de su próximo destino sobran. La disputa entre el Real Madrid y PSG se mantiene. Pero él prefiere restarle importancia y enfocarse en sus próximos retos. A solo días de las semifinales de la UEFA Nations League, el nombre del crack francés ha vuelto a aparecer en las portadas, pero no en la forma que quisiera.

El último mercado de fichajes fue de infarto. Real Madrid hizo todo lo posible para hacerse de los servicios de Mbappé, pero PSG no estaba dispuesto, ni con la jugosa oferta de casi 200 millones de euros . El sueño parisino de tener un poderoso tridente conformado por el francés, Lionel Messi y Neymar se tenía que cumplir y así fue. Mientras que el sueño de Kylian con el club español se frustró de nuevo.

Recientemente, el caso de Mbappé ha vuelto a estallar, a días del importante partido que debe disputar con su selección ante Bélgica por la Nations League. Previo al encuentro, el ariete francés volvió a hablar sobre sus ambiciones y su deseo de haber tomado otro rumbo en el mercado de pases. “Si me hubiera ido este verano, solo hubiera sido al Real Madrid”, confesó al diario L’Équipe.

Ante las declaraciones que trascendieron a nivel mundial, resultó imposible que Florentino Pérez se quedara callado. “En enero tendremos noticias de Mbappé. Esperamos que el 1 de enero pueda solucionarse todo”, señaló al periódico El Debate, dando por seguro la llegada de la estrella del PSG para la próxima temporada.

Kylian Mbappé estuvo cerca de fichar por el Real Madrid en el último mercado de pases | Foto: EFE

Sus palabras desataron la controversia e incluso indignación en la directiva del PSG, que lo consideró como “una falta de respeto que no podemos tolerar” . En ese contexto, el presidente del Real Madrid decidió rectificarse.

“Mis palabras han sido malinterpretadas. Lo que he dicho es que hay que esperar al año que viene para tener noticias y siempre con respeto al PSG, con el que tenemos buenas relaciones”, aclaró en RMC Sports.

Así es como nuevamente Florentino Pérez vuelve a estar en el ojo de la tormenta, queriéndolo o no. Antes, el presidente de la ‘Casa Blanca’ ya ha pasado por estas situaciones tensas y ha logrado lidiar con ellas.

Florentino Pérez y las veces que remeció al mundo del fútbol

Florentino Pérez ha sido uno de los hombres más influyentes en el mundo del fútbol en los últimos 20 años. De hecho, su autoridad y gran presencia ha constituido un antes y un después en el Real Madrid. Muchos éxitos del club pasan por su nombre y muchos hechos polémicos también.

Con Florentino al mando, Real Madrid ha vivido una linda etapa de plenitud no solo económica, sino también deportiva. En su primer periodo como presidente entre el 2000-2006, los éxitos comenzaron a llegar, pero desde el 2009 la historia dio un giro mucho más trascendental y triunfal.

Entonces, las alegrías no han faltado, pero los escándalos tampoco. Pérez se ha vestido como el máximo responsable de la prosperidad del Real Madrid, aunque su nombre también ha estado envuelto en controversias.

El polémico fichaje de Figo:

La primera etapa de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid comenzó en el año 2000 y su ambición siempre fue clara. Por ello, desde que tomó la batuta, emprendió su operación galáctica y la polémica no podía faltar.

Para armar su equipo de estrellas, Florentino primero concretó uno de los fichajes más controvertidos en la historia del fútbol. El presidente del Real Madrid atrajo a Luis Figo con la idea de los ‘Galácticos’ y lo convenció para que abandonara Barcelona, el máximo rival del club blanco . Esta operación es considerada, hasta el día de hoy, como la mayor “traición” del balompié español.

Portuguese soccer player Luis Figo holds up the Real Madrid shirt he will be wearing next season after being presented to the press at the Bernabeu stadium in Madrid, Spain, Monday, July 24, 2000. Figo formerly played in Barcelona. (AP Photo/Zaheeruddin Abdullah)

Despidos a Hierro y del Bosque:

Un día después de ganar LaLiga 2002/03, Florentino Pérez no tuvo compasión y despidió a Fernando Hierro, entonces capitán del equipo, y al DT Vicente del Bosque por liderar una rebelión en las celebraciones del título , mejor conocido como el “motín del Txistu”.

Hierro discutió fuertemente con el presidente del Real Madrid luego del campeonato. El club dejó pasar un periodista al vestuario y el enfado del capitán fue tanto que los jugadores solo dieron una vuelta al campo. Después amenazaron que con no asistir a las celebraciones institucionales.

Así es como se quebraron la relaciones y a Florentino no le tembló la mano para echar a Hierro, que conquistó 18 títulos en 14 temporadas con el club, pese a que había acuerdo verbal para la renovación. A del Bosque tampoco le renovaron bajo la excusa de que sus métodos eran anticuados. Tras ello, muchos tildaron a Pérez como “traidor”.

Contratación de Lopetegui:

Los éxitos de Zinedine Zidane en el Real Madrid son indiscutibles; sin embargo, en el 2018 se marchó sorpresivamente del club. Entonces, Florentino Pérez buscó un reemplazo ideal para el técnico francés y lo encontró en Julen Lopetegui, quien entonces era seleccionador de España.

A tan solo días del último Mundial de Rusia, el club merengue anunció la contratación de Lopetegui , lo cual ocasionó mucha molestia a la Federación Española de Fútbol, que no dudó en destituir al entrenador de ‘La Roja’.

Comunicado oficial: Julen Lopetegui será el entrenador del #RealMadrid tras la celebración del Mundial de Rusia 2018.https://t.co/4bTZwbBTMv pic.twitter.com/DZz5i3ijUn — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 12, 2018

El resto es historia. Julen duró solo tres meses en el Real Madrid, luego de que Florentino lo despida duramente por los malos resultados registrados en 14 partidos (6 triunfos, 2 empates y 6 derrotas).

Las marchas de jugadores importantes:

Con Florentino Pérez al mando, muchos jugadores se han marchado del Real Madrid sin pena ni gloria. El caso más emblemático es el de Iker Casillas, el mejor portero en la historia del club, que se despidió en una conferencia de prensa desde el Santiago Bernabéu sin un homenaje de por medio.

Asimismo, nadie olvidará cuando Cristiano Ronaldo abandonó al Real Madrid en el 2018. Luego de haber conquistado tres Champions League consecutivamente, el portugués anunció su salida en medio de las celebraciones por la ‘Orejona’ que levantaron ese último año. Entre las principales razones, se especuló que su marcha se debió a la mala relación que tenía con Florentino.

Real Madrid and Portugal's forward and winner of The Best FIFA Men’s Player of 2016 Award Cristiano Ronaldo (L) poses on stage with his trophy next to Real Madrid President Florentino Perez following The Best FIFA Football Awards 2016 ceremony, on January 9, 2017 in Zurich. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

Y también se fueron por la puerta de atrás otros futbolistas bandera del equipo merengue como Raúl, Guti, Redondo y, ahora último, Sergio Ramos. Uno de los mejores capitanes en la historia del Real Madrid se marchó al PSG luego de no llegar a un acuerdo con el presidente del club español.

Polémicos audios:

En julio del 2021, se revelaron polémicos audios en el diario El Confidencial, que tuvo a Florentino Pérez como el gran protagonista . El presidente del Real Madrid se refirió a Raúl e Iker Casillas, dos leyendas del club, con fuertes insultos que indignaron a los madridistas.

“Casillas no es portero para el Real Madrid. No lo es. No lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido. Lo que pasa es que tienes a los hijos de... que le adoran, le quieren, hablan con él, le defienden tanto... y bueno, es una de las grandes estafas y la segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Real Madrid son primero Raúl y segundo Casillas”, expresó en un audio.

Como si fuera poco, Florentino también aparece en otros audios del medio español, en los que insulta a nada menos que Cristiano Ronaldo. Las palabras del presidente del club merengue dieron la vuelta al mundo.

“Está loco. Este tío es un imbécil, un enfermo. Os creéis que este tío es normal, pero es que no es normal, si no, no haría todas las cosas que hace. La última tontería que hizo, ahí en la tele. Que la vio todo el mundo mundial.. ¿Por qué crees que hace esa tontería?”, se escucha decir a Florentino Pérez.

Superliga Europea:

El 18 de abril de 2021 se anunció oficialmente la creación de la Superliga Europea, una iniciativa liderada principalmente por Florentino Pérez para “salvar el fútbol” , luego de que varios clubes se vean bastante afectados por la pandemia. Sin embargo, este proyecto generó la oposición de la FIFA y UEFA y bastantes comentarios negativos por personajes ligados al balompié mundial.

Además, esto provocó que la UEFA amenazara con ciertas sanciones a los equipos y jugadores que apoyaran a la Superliga Europea. Es así como el ambicioso torneo dio un paso atrás, pese a que Florentino se mantuvo firme con su postura. De hecho, el desarrollo del certamen es algo que aún se sigue evaluando.

Comunicado Oficial: Los principales clubes europeos de fútbol anuncian la nueva Superliga.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 18, 2021

Despido de Zidane:

La segunda etapa de Zinedine Zidane a cargo del primer equipo del Real Madrid no fue tan buena como la primera. Las críticas le abrumaron en muchas ocasiones. Pero las tres Champions al hilo le respaldaban. Aún así, a finales de mayo del 2021, la historia del técnico galo con el club español llegó a su final.

La complicada y extraña relación que ‘Zizou’ tuvo con Florentino Pérez fue uno de los factores que determinó su salida. De hecho, el entrenador francés expresó las razones por las que se fue del club en una carta publicada por AS.

“Me hubiera gustado que en los últimos meses mi relación con el club y con el presidente hubiera sido un poquito diferente a la de otros entrenadores. No pedía privilegios, por supuesto que no, sino un poco más de memoria. Hoy la vida de un técnico en el banquillo de un gran club es de dos temporadas, no mucho más”, señaló.

