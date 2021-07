Conforme a los criterios de Saber más

Florentino Pérez vive el peor momento como presidente del Real Madrid. El medio periodístico El Confidencial, viene revelando varios audios de conversaciones del mandamás del conjunto madridista. Y lo que se escucha no ha caído nada bien en los socios, jugadores y ex estrellas. Es más, ahora se entiende el porqué de algunas salidas de futbolistas referentes como Cristiano Ronaldo.

“Florentinogate”, “Florentino traición”, “Florentino márchate” , son algunos hashtags que son tendencia en España y que se viene expandiendo en todo el mundo. Los audios del actual presidente del Real Madrid comenzaron a salir a inicio de esta semana teniendo como principales implicados a dos jugadores históricos del cuadro de Concha Espina: Iker Casillas y Raúl Gonzáles.

Sergio Ramos se va del Real Madrid dieciséis años después de su llegada en el verano de 2005. El defensa que visitó el norte del país hace tres años y jugó un amistoso contra la selección peruana en el 2008, recibió un homenaje en presencia de Florentino Pérez.

“Casillas no es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es. Es que no lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido. Lo que pasa es que tienes a los que le adoran, le quieren, hablan con él, yo qué sé. Le defienden tanto... Bueno, es una de las grandes estafas y la segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Madrid son primero Raúl y segundo Casillas”, se le escucha decir a Florentino Pérez en uno de los audios publicados por El Confidencial.

Departing Real Madrid captain and goalkeeper Iker Casillas poses with Real Madrid president Florentino Perez at an official send-off at the Bernabeu stadium in Madrid, Spain, July 13, 2015. Several hundred Real Madrid fans chanted for Perez to resign during the event. Real held the presentation following criticism over the surreal nature of Casillas's tearful news conference on Sunday, when he appeared to be alone in the stadium press room to read out a farewell statement. REUTERS/Andrea Comas

Según el medio español, estos audios son del año 2006. Días después de que Florentino Pérez renunció a la presidencia del Real Madrid. El empresario español decidió dar un paso al costado porque estaba descontento con los jugadores. Había tratado de buscar soluciones para mejorar el plantel, cambiado de técnico, intentando renovar la plantilla, pero todo marchaba igual. Entonces, dejó su cargo.

En aquel momento, Florentino Pérez aseguró que se iba del Real Madrid por la falta de compañerismo, la falta de ambición “por los éxitos” y “las veces que se les ha dicho que eran los mejores del mundo” y la mentalidad egocéntrica con jugadores “confundidos” a los que él ha “maleducado”. Se fue muy enojado y parece que al final los apuntados eran los referentes Iker Casillas y Raúl Gonzales.

Los audios de Florentino Pérez sobre Raúl y Casillas. (Video: El Confidencial)

“Raúl es malo. Se cree que el Madrid es suyo y utiliza todo lo que hay en el Madrid en su propio beneficio. Como se considera acabado, dice: ‘antes de que yo me acabe, voy a acabar con el Madrid’. Es un tío negativo, está destrozando al Madrid, la moral de los jugadores. Para que digan: ‘es el Madrid el que está mal, no Raúl’. Es terrible lo malo que es el chaval”, se escucha decir a Florentino del actual entrenador del Castilla.

Raúl Gonzáles firma por el Real Madrid en 1992. (Foto: Internet).

Cuando Florentino regresó al Real Madrid para la temporada 2009-2010, Raúl fue el primero en dejar la institución madridista. Al siguiente año, el histórico delantero se marchó al Schalke 04. Luego, el presidente comenzó a buscar refuerzos para el arco y terminó aburriendo al Casillas que duró hasta la temporada 2014-15.

-CASO CRISTIANO RONALDO-

Muchos se han preguntando qué pasó con la relación entre Cristiano Ronaldo y Florentino Pérez. Por qué uno de los últimos jugadores más influyentes en los éxitos deportivos del Real Madrid tuvo que irse sin despedirse. Parece que la relación entre ambas partes ya venía mal desde hace mucho tiempo.

Es más, en una entrevista en el Chiringuito, Florentino aseguro que no tenía sentido volver a contratar a Cristiano Ronaldo: “Tiene contrato con la Juventus. No tiene sentido contratarlo. Yo lo quiero mucho. Nos ha dado mucho pero no siente sentido su regreso”.

Presentación en Real Madrid (Foto; AFP)

Era un secreto a voces que la relación entre Cristiano Ronaldo y Florentino Pérez estaba partida. Y el último audio que publicó El Confidencial revela cómo era el presidente del Real Madrid y qué cosas pensaba del futbolista qué trajo a inicios de la temporada 2009-10 para armar que comande su nuevo equipo galáctico.

Según el medio español los audios publicados son de octubre de 2012. Mientras, Cristiano Ronaldo ponía en marcha su cuarta temporada en el Real Madrid y Florentino Pérez ya está harto del comportamiento del astro portugués. No soportaba lo que hacía en conferencia de prensa, entrenamientos y en el campo de juego.

“Está loco. Este tío es un imbécil, un enfermo. Os creéis que este tío es normal, pero es que no es normal, si no, no haría todas las cosas que hace. La última tontería que hizo, ahí en la tele. Que la vio todo el mundo mundial.. ¿Por qué crees que hace esa tontería?”, se escucha decir a Florentino Pérez.

Los nuevos audios de Florentino Pérez arremetiendo contra Cristiano Ronaldo y José Mourinho. (Video: El Confidencial)

Según el medio español estas declaraciones se dieron el 15 de octubre del 2012. Días después de que el Real Madrid igualará 2-2 ante Barcelona en el Camp Nou y donde Cristiano Ronaldo tuvo una gran actuación marcando dos goles. Es probable que a Florentino no le haya gustado nada los gestos del portugués cuando marcó los goles, incitando a la violencia a los hinchas blaugranas. Además, entendía que esa celebración era innecesaria porque el conjunto merengue necesitaba ganar para cortar la ventaja de 8 puntos que le llevaba su clásico rival.

Florentino Pérez no estaba dispuesto a que otra vez, un grupo de jugadores tomen el control del Real Madrid. Por eso, no le agradaba en absoluto los gestos y berrinches que tenía el portugués y, también, José Mourinho, técnico que él mismo trajo.

“Mendes no manda nada en él. Igual que no manda nada en Mourinho. Cero patatero. Hasta para las entrevistas. Nada, ni puto caso. Estos son tíos con un ego terrible, malcriados los dos, el entrenador y él, y no ven la realidad, porque los dos podrían ganar mucho más dinero si fueran de otra manera. Estos son dos anormales, porque estamos hablando de mucho dinero en el terreno de los derechos de imagen. Además, con esa cara que tienen, con esa manera desafiante, que le caen mal a todo el mundo... Si la publicidad es lo contrario, ¡es todo lo contrario!”, dice furioso Florentino Pérez sobre Cristiano Ronaldo y Mourinho.

A diferencia de Raúl, Florentino no podía sacar a Cristiano Ronaldo porque le había costado mucho dinero. Tenía que sacarle todo el jugo para beneficio del Real Madrid y lo hizo hasta finales de la temporada 2017-18. Al que sí despidió y aburrió fue a José Mourinho.

Florentino Pérez apuntó a Cristiano Ronaldo y José Mourinho y los llenó de críticas. (Foto: AFP)

MÁS EN DT...

VIDEO RECOMENDADO