Los audios de Florentino Pérez revelados por el medio español El Confidencial ya dieron la vuelta al mundo. El presidente del Real Madrid disparó contra Raúl e Iker Casillas, entre los años 2006 y 2008 y las declaraciones del mandamás de la Casa Blanca se han viralizado. El propio Florentino ha confirmado que los audios son suyos y señala que es en represalia por la creación de la Superliga Europea.

“Casillas no es portero para el Real Madrid. No lo es. No lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido. Lo que pasa es que tienes a los hijos de... que le adoran, le quieren, hablan con él, le defienden tanto... y bueno, es una de las grandes estafas y la segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Real Madrid son primero Raúl y segundo Casillas”, reveló el confidencial de un audio que data del 11 de setiembre del 2006.

En otra conversación que es del 02 de abril de 2008, Florentino Pérez vuelve a disparar contra Casillas: “Casillas no tiene dos dedos de frente, yo le conozco perfectamente, es un tío muy corto y además se le nota cuando se lleva mejor o peor con su novia, está ausente, es un niño pequeño, es como un perrito faldero, es como un monigote, una cosa infantil”, señaló Florentino.

Además, indicó que “Casillas no tiene ni estatura, ni ve bien. El partido donde nos jugábamos la Liga contra el Barcelona... Llegó tarde y yo estaba allí, venía de hablar con su novia, habían discutido”.

De otro lado, el actual presidente del Real Madrid tampoco estaba contento con la relación entre Iker Casillas y Sara Carbonero: “Pero esta tía, yo no me fío un pelo. Esta tía, estas tías, ya sabes a lo que van… se vuelven locas, van a la fama. Porque esta tía se cree que es una artista de cine”, señaló.

