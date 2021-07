La historia de Arjen Robben como futbolista profesional llegó oficialmente a su fin. El neerlandés, que completó una temporada en el FC Groningen de su país, donde empezó su larga y exitosa carrera, comunicó la noticia este jueves, a través de una emotiva carta difundida en redes sociales.

“He decidido detener mi activa carrera futbolística. Una elección muy difícil. ¡Quiero agradecer a todos por todo el apoyo conmovedor!”, escribió en Instagram, el personaje de 37 años, que también formó parte de PSV Eindhoven, Chelsea, Real Madrid y Bayern Múnich.

Robben, en la reciente temporada, participó en siete partidos del Groningen y no pudo marcar gol. En el equipo de sus amores, el extremo sufrió también lesiones musculares que lo obligaron a alejarse de los campos durante varias semanas y no estar disponible.

Entre los éxitos de Robben, destacan el título de Champions League con el elenco bávaro, en el 2013, además de las ocho veces que salió campeón en la Bundesliga. Con Real Madrid, ganó LaLiga en el 2008; y con los ‘Blues’, en el recuerdo quedan los dos títulos de Premier League (2005 y 2006).

A nivel de selección, Robben formó parte del subcampeonato en el Mundial Sudáfrica 2010 y del tercer lugar en Brasil 2014. En Alemania 2006, el deportista estuvo en la ‘Naranja Mecánica’ que llegó a octavos de final.

A continuación la carta completa de Robben:

Queridos amigos del fútbol, he decidido detener mi activa carrera futbolística. Hace un año, anuncié mi regreso como jugador del FC Groningen. Me embarqué en esta aventura con mucha energía y entusiasmo. Solo tuve que lidiar con los contratiempos físicos con bastante rapidez, lo que me impidió jugar partidos durante mucho tiempo. Después de un largo camino de prueba y error, finalmente logré jugar los últimos partidos de la temporada.

Mirando hacia atrás en la temporada pasada, llegué a la honesta conclusión de que la cantidad de minutos de partido fue decepcionante. Sabía de antemano que esto podría suceder, pero acepté el desafío y di todo para que funcionara. Y no solo yo, todos en el club y en mi entorno inmediato me han ayudado y apoyado en todo momento.

Las cálidas reacciones y declaraciones de apoyo de todos los aficionados al fútbol no me dejaron indiferente. Estoy muy agradecido con todos por esto. Después del último juego, dije que me tomaría el tiempo para tomar una decisión informada sobre el futuro. Poco después del último partido, comencé a entrenar de nuevo. Para mí, era importante mantener la forma física que había adquirido en los meses anteriores y no retroceder demasiado.

De esta manera, pude experimentar simultáneamente si se sentía bien desde un punto de vista físico y si era realista continuar un año más. Por eso, he decidido detenerme. Una decisión muy difícil, porque la mente y la emoción decían lo contrario. El corazón de fútbol quería que continúe, especialmente con ese objetivo final de un temporada completa.

En lo anterior, disfruté el juego y esperé devolver algo a sus fanáticos. Pero a veces dicen: ‘Todo llega a su fin’. Creo que la decisión de retirarme es justa y realista. Por eso, ya no soy un jugador de hoy, sino un seguidor de nuestro FC Groningen.

Me gustaría agradecer a todos los aficionados y seguidores del fútbol por todo el cálido apoyo y los dulces mensajes que he recibido durante el año pasado. Fue maravilloso y reconfortante. Les deseo a todos y a todos un gran momento de fútbol en estadios llenos, pero sobre todo ¡buena salud!

Saludos, Arjen.