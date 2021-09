Cuando Netflix encargó a los productores de La casa de papel realizar una tercera temporada se pensó en que la vuelta debería ser a lo grande. Es así que Álex Pina , Jesús Colmenar y Javier Gómez Santander , los cerebros de esta ‘operación’ empiezan a idear cómo debería ser el regreso de la banda de atracadores más queridos en todo el planeta.

MIRA | Mira los goles de Cristiano Ronaldo en su debut con Manchester United

La puesta en escena de la temporada 3 de La casa de papel no solamente suponía rodar en mejores escenarios, efectos especiales, sino también por hacer una idea potente que no defraudara al televidente. En esa línea, no tuvieron mejor ocurrencia que convocar nada menos que a Neymar . Sí, el astro brasilero del PSG aparecería en la tercera entrega vestido de monje junto a Berlín y El Profesor, en el Monasterio que reformó Andrés de Fonollosa, 5 años antes del asalto al Banco de España.

Ahora, para la última temporada de la serie, los realizadores de esta megaproducción no tuvieron mejor propuesta que repetir el plato - aunque esta vez fueron más allá - pues no solo el nombre de Neymar sonaría en el guión, sino también el de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo . De hecho, el fútbol ha sido siempre un ingrediente que los guionistas han usado para darle sabor a Money Heist . ¿Cómo es que aparecen estos cracks del fútbol mundial en el volumen 1 de la quinta edición? Aquí te contamos.

Messi, Neymar y Cristiano presentes en La Casa de Papel 5

La Casa de Papel , temporada 5 fue estrenada recientemente en el mes de setiembre. A diferencia de las anteriores entregas, esta se ha partido en dos, generando aún más expectativa en sus seguidores que ya están pidiendo, por lo menos, un pequeño adelanto de lo que veremos en diciembre cuando se estrenen los últimos cinco capítulos.

Pero, vamos a lo que realmente nos interesa. Cómo es que Neymar, Messi y Cristiano están presentes en el desenlace del atraco al Banco de España. Pues, los escritores del guión no tuvieron mejor idea que incluir a los futbolistas en uno de los diálogos.

Es Arturo Román, o más conocido como ‘Arturito’ que en una respuesta airada le responde al gobernador del Banco de España también capturado: “Defender a la italiana, teniendo al pequeño Messi en nuestro equipo. Y a Neymar, y Cristiano Ronaldo. No gobernador, aquí no defiende ni Dios, aquí se juega al tiki taka”, es lo que se escucha decir a la expareja de Estocolmo, refiriéndose que no se esconderán de los atracadores tras haberse creado un germen de rebelión dentro del banco.

Otro momento futbolístico en La casa de papel 5

Líneas arriba hacíamos referencia a que La casa de papel siempre apelaba al fútbol para hacer mucho más ágil su historia. En la última entrega que vimos hace poco, no solo se hace mención a Messi, Cristiano y Neymar, pues en otro momento ‘Palermo’, uno de los atracadores al mando de la banda hace una parábola futbolera con la intención de reanimar a sus demás compañeros luego de que sepan que El Profesor ha sido capturado.

Martín Berrote, nombre del personaje que da vida el actor argentino Rodrigo de la Serna se dirige hacía sus colegas comparando la situación con la de los jugadores que van a disputar una final del mundo. Este mensaje intenta levantar la moral de los suyos y ahí es donde les informa que El Profesor no ha sido capturado por la policía y que eso les daba una oportunidad para fundir el oro en su totalidad.

Arturito quiere a Messi en Valencia

Tras una gira que se realizara por todos los países con motivo del estreno de La casa de Papel 4, Enrique Arce , actor que le da vida al odiado ‘Arturito’ reveló que si él hubiese obtenido en la vida real parte del botín de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre no dudaría en fichar a Messi para el equipo de sus amores.

“Si yo robara la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, fácil, lo primero que haría es comprar a Messi para el Valencia. Me parece que es el mejor jugador del mundo que ha existido. En Argentina está la cuestión de Maradona y tal; Cristiano Ronaldo ni se le acerca”, manifestó Arce al programa Código de Barras.

VIDEO RECOMENDADO

Los ocho episodios estarán disponibles en la plataforma de streaming desde 3 de abril. null