Por noventa minutos Old Trafford se convirtió en una máquina del tiempo y se trasladó a una tarde lejana de agosto del 2003. Hace 18 años, cuando Cristiano Ronaldo se presentó allí para debutar ante el Bolton de Sam Allardyce con un 4-0. Esta vez, 70 mil privilegiados, a los que se sumaron Sir Alex Fergurson y el propio Allardyce, disfrutaron del re-debut de CR7 con la camiseta de los ‘Diablos Rojos’: doblete para el 4-1 ante el Newcastle, uno de los tres clubes al que más goles (7) le hizo en su primer etapa en Inglaterra. Los otros dos son Aston Villa y Fulham.

El mundo cambió, su look también. Pero su hambre voraz de gloria no. De hecho, Cristiano no permutó, él evolucionó. Sin los rulos ni las espinillas que acompañaban su rostro juvenil de 18 años, hoy Ronaldo es un killer con 36 cumpleaños encima . Su primer gol -a los 47′- llegó tras aprovechar un error del portero Freddie Woodman ante el remate rasante de Mason Greendwood, la joya del United que tenía dos años cuando el luso llegó a Mánchester.

A la izquierda, Cristiano Ronaldo celebra su último con el Manchester United en 2009. A la derecha, festeja su primer tanto en su vuelta.

Con el primer tanto, el más gritado en el norte de Inglaterra, CR7 volvió a marcar en la Premier doce años y 124 después. Antes de irse a conquistar el mundo desde Madrid, en 2009, el atacante se despidió con un golazo de tiro libre ante un Manchester City que aún construía su grandeza en base a los petrodólares. Según el estadístico Míster Chip, solo un futbolista necesitó más tiempo para anotar nuevamente en el certamen inglés: Matt Jackson (13 años y 187 días).

Además, se convirtió en el tercer jugador más veterano en la historia del United en inflar las redes por la Premier. Con 36 años y 218 días, solo es superado por los míticos Ryan Giggs (39-86) y Paul Scholes (37-334), sus dos excompañeros con los que ganó la última Champions League del club en 2008.

Los goles de CR7

en ligas España / Real Madrid 311 Italia / Juventus 81 Inglaterra / Manchester United 86 Portugal / Sporting Club 3 Dato: nunca perdió estrenándose en un club

En el segundo tiempo, seis minutos después del empate del Newcastle, Cristiano puso el 2-1. Un gol con sello de fábrica: corrida desde atrás, a velocidad supersónica, para recibir al espacio y disparo potente. Ducentésimo doblete en su carrera y el número 27 con los ‘Diablos Rojos’. También registra 122 con el Real Madrid, otros 27 con la selección portuguesa, 23 con la Juventus y uno con el Sporting de Lisboa.

Además de anotar su gol 14 en sus últimos 13 partidos este año, con 36 años encima, Ronaldo necesitó solo un partido para empezar a batir récords: con 86 goles, superó a Fernando Torres, Eden Hazard y Louis Saha (todos con 85) y se metió dentro de los 40 máximos goleadores en la historia de la liga inglesa . Su siguiente víctima es Dennis Bergkamp, que está a uno.

El partido terminó 4-1 y el United se subió a la cima de la tabla con diez puntos, misma cantidad que el Chelsea. Bruno Fernandes y Jesse Lingard también se anotaron en un partido histórico, uno que sirvió como máquina del tiempo e hizo volver a la ciudad de Mánchester a una de sus épocas más felices con Cristiano Ronaldo de su lado.

Un regreso sorpresivo, pero necesario

La primera llegada de Cristiano a Mánchester supuso, en ese entonces, un nuevo impulso para un United que necesitaba reciclarse tras sacar todo el jugo a una exitosa plantilla que no había dejado de ganar desde el histórico triplete de 1999. Su vuelta, 18 años después, significa la ilusión de recuperar el prestigio. Nueve temporadas sin ganar el título doméstico y trece sin tocar la Champions League es una racha insoportable para la institución más rica y más exitosa de los equipos ingleses desde que se fundó la Premier en 1992.

La sequía de logros se cobró este año la cabeza del presidente Ed Woodward en medio de una revuelta social sin precedentes. La presión sobre los jugadores es máxima en un ambiente que reclama liderazgos ejemplares como el de CR7, que se consagró en casa entre 2003 y 2009, aprendió de las leyendas vivas del club y ahora regresa para poner en orden las cosas.

Cristiano Ronaldo con la última Champions del Manchester United.

Con un plantel con muchos jóvenes que probablemente hayan crecido admirándolo como su compatriota Bruno Fernandes o las joyas del club Rashford o Greenwood, y jugadores de jerarquía como su gran amigo Raphäel Varane -otro reciente fichaje- y Paul Pogba; Cristiano busca seguir en la cima desde Mánchester. Pero que ahora no solo sea de manera individual, como en la Juventus, sino que haya éxitos colectivos.

