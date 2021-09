PSG vs. Clermont EN VIVO | Sigue EN DIRECTO el partido por la quinta jornada de la Ligue One desde el Parque de los Príncipes, en París. Pese a que no contarán con Lionel Messi ni Neymar, el entrenador espera contar con Kylian Mbappé para este gran encuentro por el certamen doméstico. Conoce canales de TV, horarios y estadísticas de este choque que tampoco contará con la presencia de Ángel Di María.

Día del partido entre PSG vs. Clermont

PSG vs. Clermont jugarán este sábado 11 de setiembre por la quinta fecha en la presente temporada de la Ligue 1 2021, según está estipulado las bases del campeonato nacional en la primera división de Francia.

PSG vs. Clermont: horarios

Perú – 10:00 horas

Colombia – 10:00 horas

Ecuador – 10:00 horas

México – 10:00 horas

Chile – 11:00 horas

Paraguay – 11:00 horas

Venezuela – 11:00 horas

Bolivia – 11:00 horas

Argentina – 12:00 horas

Uruguay – 12:00 horas

Brasil – 12:00 horas

España – 17:00 horas

PSG vs. Clermont: canales de TV

A continuación, te mostramos los canales de tv en donde podrás ver en vivo y en directo el partido entre PSG vs. Clermont por la jornada 5 de la Ligue 1.

ESPN

DAZN

Twitch de Ibai

BeIN Sports

Telecinco

ESPN Play

Canal+

Amazon Prime

Arena Sport

RCTI+

Eleven Sports 2

PSG vs. Clermont: últimos resultados

PSG

Reims 0-2 PSG

Brest 2-4 PSG

PSG 4-2 Estrasburgo

Troyes 1-2 PSG

Clermont

Clermont 2-2 Metz

Lyon 3-3 Clermont

Clermont 2-0 Troyes

Girondins 0-2 Clermont

PSG vs. Clermont: previa

El PSG llega a este choque con un rendimiento excepcional pero tendrá que lidiar con las ausencias de al menos dos de sus jugadores más importante en ataque, Lionel Messi y Neymar, quienes jugaron compromisos internacionales. Eso no debería incomodarle del todo para este partido, en donde el local va en búsqueda de una quinta victoria consecutiva en el arranque de esta temporada 2021/22 de Ligue 1 (L1), algo que logró anteriormente solamente dos veces en su historia, con la última ocasión siendo en la temporada 2018/19.

El PSG parte como favorito en este encuentro como era de esperarse, y buscará extender su actual racha de cuatro victorias consecutivas como local en L1, especialmente considerando que ha ganado sus 15 partidos más recientes en casa contra equipos recién ascendidos a primera división. No obstante, su defensa ha registrado solo una portería imbatida en ocho compromisos de L1 en su estadio, y esto permanece como una preocupación para el entrenador Mauricio Pochettino.

Ha sido un inicio soñado para la vida en L1 del recién ascendido Clermont Foot, que se ubica como tercero en este arranque de temporada y aún no ha sido derrotado tras las primeras cuatro jornadas (G2, E2). Para enfatizar lo impresionante que su desempeño ha sido, el Clermont es el primer equipo que permanece invicto en sus primeros cuatro partidos en su historia en primera división desde el Guingamp en 1995/96.

“Les Lanciers” registran una racha goleadora como visitante, y vieron puerta rival en sus últimos seis partidos de liga fuera de casa (G3, E1, P2), incluyendo un impresionante empate por 3-3 contra el Lyon en su último encuentro de L1 disputado lejos de su estadio. Teniendo la paciencia como prioridad en su enfoque, dos goles tardíos después del minuto 80 en ambas ocasiones han permitido al Clermont obtener cuatro puntos en suelo rival hasta ahora (G1, E1).

Jugadores a seguir: Con Kylian Mbappé también siendo duda para este encuentro, el PSG podría tener que recurrir al alemán Julian Draxler -- el cuadro parisino ha ganado 15 de los 16 partidos de L1 en los que el mediapunta vio puerta rival. Elbasan Rashani ha anotado tres goles en sus últimos dos compromisos de L1 con el Clermont -- marcó ambos después del descanso.

