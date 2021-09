Conforme a los criterios de Saber más

“Todos vuelven por la ruta del recuerdo, pero el tiempo del amor no vuelve más” sentenciaba el poeta Cesar Miró en los ilustres versos que después Rubén Blades, para incomodidad del escritor miraflorino, convertiría en canción. “Al lugar donde ha sido feliz no debieras tratar de volver” musitaba con voz ronca el cantautor ubetense Joaquín Sabina respecto de dejar la nostalgia atrás y resignarse al presente. Cristiano Ronaldo, en una apuesta arriesgada, ha regresado a Old Trafford “El Teatro de los sueños” para, contra todo escepticismo, protagonizar el reestreno feliz de una obra de la que se esperan varios capítulos más. “Larga vida al Rey” corean febriles los hinchas mancunianos en las tribunas. “El Padrino” de Coppola prueba que existen excepciones a la regla y que, a veces, las sagas resultan estupendas.

En su relato para ESPN “El Bambino” Pons acierta “Cristiano siempre está, es un elegido”. Doce años después de su partida CR7 ha tornado al competitivo futbol inglés y ha facturado dos veces en su reencuentro con una Liga que lo estaba esperando. Los fanáticos exultantes empiezan a confirmar su inexplicable vigencia y, de paso, a soterrar las voces que dudaban de su longevidad. ¿Cuántas letras se han escrito el último tiempo sobre su inminente ocaso? ¿Cuantos tuits en redes dudando de sus capacidades y de la urgencia que tenía primero el Madrid y luego la Juventus por dejarlo ir? “Solo la empuja”, “el equipo juega para él”, “sus compañeros no lo soportan” son algunas de las falacias que se le adjudicaron. Los números entretanto no mienten. En cada Liga que participó, alternando compañeros, técnicos y sistemas de juego alcanzó por lo menos 100 goles. Sus títulos son innumerables, Di María confirma en una entrevista que es “un tipazo”.

Dudar de Cristiano es tan oprobioso como haber cuestionado a Messi por no haber obtenido títulos con la Argentina hasta hace dos meses. Un disparate. La explicación quizás se encuentre en esa tendencia tan absurda, como humana, de querer jerarquizar todo lo que sea jerarquizable. Los “Mesiánicos” y “Cristianistas” quieren imponer al suyo como el número uno.

Esta apuesta de Cristiano por el United representa un riesgo inmenso. La Premier tiene varios candidatos al título.” Los Diablos rojos” son uno en un abanico que involucra al Liverpool, el Chelsea, el City y el Tottenham. Por plantel y por calidad de director técnico, nada asegura que Cristiano vaya a levantar ni la Copa ni la Bota de goleo individual. El haber regresado a los 36 años a un club que le garantiza protagonismo pero no éxito es admirable. No es lo mismo ser el centro delantero del Bayern de Munich o el del PSG que el del Manchester United. En Alemania o en Francia la Liga casi siempre, tiene dueño antes de que comience la competencia. Ser goleador en el United es un desafío más complejo.

El destino tiene esas cosas. Resulta increíble que a un chico al que nombraron de esa forma en honor a Ronald Reagan y que tuvo que ser sometido a los quince años a una cirugía láser del músculo cardiaco vuelva a ser ahora el que acelera el corazón de todo Manchester. ¿Quién lo hubiese imaginado en ese entonces? Solo él, probablemente.

