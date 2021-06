La Mano de Dios existió mucho antes de aquel 22 de junio de 1986, pero dentro de la inocencia, aún no era pecado. Diego Maradona era ‘Cebollita’ pero ese gol solo lo celebró su equipo y amigos. Fue el del Azteca el que dio la vuelta al mundo, un día como hoy, hace 35 años.

La leyenda argentina reveló este año, a poco de cumplir 60 años, que soñaba con hacer la recordada jugada una vez más, pero con un detalle en particular.

Maradona asegura que él mismo definió el gol como “La mano de Dios”, pero muchas teorías se tejen al respecto de cómo nació esa frase, hoy sinónimo del Diez, del Diego, del D10s, del Diegote.

Los ingleses estaban convencidos que fue con mano, el árbitro central Ali Ben Nasser (Túnez) y el juez de línea Bodgan Dotchev (Bulgaria) convalidaron el gol y eso para Diego Maradona era suficiente. “Sonrió y apuntó a su cabeza”, contó Terry Butcher. Había cuestionado la actitud en pleno partido, pero el argentino seguía en lo suyo. La ‘Mano de Dios’ fue anotada con la cabeza. Hasta que él mismo decrete lo contrario.

Y lo confesó…. Pero no tras el partido.

No existe registro visual de la conferencia de prensa improvisada en el túnel del Azteca, pero lo que cuentan distan mucho de lo que dice Maradona en su autobiografía autorizada “Yo soy el Diego”. “A veces siento que me gustó más el de la mano, el primero. Ahora sí puedo contar lo que en aquel momento no podía, lo que en aquel momento definí como ‘La mano de Dios’ … Qué mano de Dios, ¡fue la mano del Diego! Y fue como robarles la billetera a los ingleses, también”, se lee en la página 137 del libro escrito por Daniel Arcuchi y Enersto Cherquis Bialo.

Pero realmente fue de la boca de Maradona que salió esta frase que hoy es eterna. El periodista y escritor Andrés Burgo, autor del libro “El partido”, donde da cuenta de la historia de ese Argentina 2 – Inglaterra 1. El partido de La Mano de Dios y del Gol del siglo, firmas de Diego Maradona.

En una entrevista para El Comercio, Burgo contó lo siguiente:

—Por ejemplo, la ‘Mano de Dios’. La frase no es de Maradona, sino de un periodista argentino…

“A nadie le queda claro. Maradona dice que la frase es de él, pero no hay registro de ello, solo apareció en un recuadrito en un diario al otro día. Uno de los testigos recuerda que, al terminar el partido, a Diego le preguntan sobre el gol con la mano y él dice que lo hizo con la cabeza, que fue el arquero; da una serie de excusas para que no se arme un lío. Y un periodista argentino de la agencia ANSA, Héctor Ferrero, le dice: “Dale, Diego, quedó claro que fue con la mano”. “No, fue con la cabeza”, responde Diego. El periodista insiste: “Habrá sido la mano de Dios” y Maradona responde: “Habrá sido” . No tengo idea de cuál es la verdad, pero estas son las versiones”

LA TESIS

Explicó “La Nación” de Argentina en un reportaje que, en las ediciones de los diarios del día siguiente no se recoge esta declaración de Maradona, por lo tanto, se duda de que realmente lo haya dicho. “Solo Crónica lo publica, y lo hace en un pequeñísimo recuadro, en la contratapa del suplemento deportivo. Sin embargo, si esa frase de hizo célebre, fue por los diarios mexicano”, explica La Nación.

- “Fue con la cabeza”, “No sé dónde me pegó”, “Fue de Shilton en contra”, respondía Maradona.

- “Entonces, habrá sido la Mano de Dios”, le retruca Néstor Ferrero, periodista argentino de ANSA, la agencia de noticias italiana.

- “Habrá sido”, respondió el Diego.





Así se mencionó la frase La Mano de Dios, que hoy cumple 35 años, según contó Juan Presta, periodista de Tiempo Argentino, que escribía las columnas de Maradona. Ha inspirado libros, se han escrito canciones. Ha merecido mil comparaciones y otros miles han querido repetirlo, pero La Mano de Dios es el gol de Diego Maradona.

EL MOMENTO

“Vi el gol, pero no vi la mano”, reconoció el árbitro Ali Bin Nasser. “Lineker se me acercó y me dijo ‘por favor árbitro, mano” y yo le dije: “por favor, juegue” y eso es todo”, contó en una entrevista con AFP.

“Cuando vi que la pelota iba para arriba, para arriba, para arriba... digo no la alcanzo nunca: ‘¡por favor bajá, bajá por favor!’ Ahí se me ocurrió una idea, meter la mano y meter la cabeza. Y claro, cuando yo caigo, Shilton no entendía adónde estaba la pelota y yo miro así, y la pelota está en la red. Y empiezo a gritar, ‘¡gol, gol!’”, reveló Diego Maradona en una entrevista con la AFA.

Pese a las protestas de los ingleses, el gol fue convalidado. Maradona corrió a celebrar el tanto y sus propios compañeros dudaban de que lo haya hecho lícitamente, aunque claro, festejaban la ventaja.

“El boludo de Checho me dice: ‘pero lo hiciste con la mano’. ‘¡Cállate la boca boludo y abrázame, cállate la boca y abrázame!’. Y ahí me empezaron a abrazar todos. Valdano me dice: ‘no me digas que fue con la mano, a mí me tenés que decir’. Y digo, ‘después te cuento Valdano, ¡déjate de hinchar las pelotas!’”, contó el mismo Diego sobre el momento.

Pasaron 19 años para que en agosto del 2005 Diego Maradona reconozca públicamente que, en efecto, el gol fue con la mano, aunque por las fotos y videos, se sabía desde aquel 22 de junio de 1986.

