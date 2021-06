Conforme a los criterios de Saber más

Ni el más creativo de los productores pudo planear lo que ocurriría finalmente con el estreno a nivel mundial de “La leyenda de Sergio Ramos”, segunda temporada de la serie documental sobre el futbolista español, ganador de cuatro Champions League (tres de ellas consecutivas) que emite Amazon Prime Video.

La secuencia va de la siguiente manera. Tan solo horas antes de que se estrene esta millonaria producción a nivel internacional (en España se estrenó el pasado 9 de abril), el Real Madrid anunció la desvinculación de su icónico futbolista. Tras 16 años y con innumerables títulos obtenidos en todas las competiciones europeas existentes a nivel de clubes, el aguerrido defensor no volvería a vestirse la camiseta ‘merengue’.

En la conferencia de prensa del anuncio, el deportista fue absolutamente sincero: su contrato estaba a punto de terminar y el club le había ofrecido renovar por un año y con 10% menos de sueldo por un recorte a causa de la pandemia por el coronavirus. En un inicio, él no aceptó. Las partes quedaron en conversar. Pasaron días, semanas y meses, y cuando finalmente Ramos llamó para decir “acepto”, le dijeron: “lo sentimos, la propuesta caducó”.

¿Qué llevó a que Real Madrid decida no renovarle a su futbolista más querido? ¿Fue el presidente, ¿Florentino Pérez, algo injusto con la historia del recio defensa central? ¿Se justifica la decisión del club pues nadie está por delante de la institución? Las posibles respuestas a estas preguntas solo pueden surgir, evidentemente, desde el terreno de la especulación.

Lo que sí es un hecho es que “La leyenda de Sergio Ramos” fue producida, grabada y estrenada tal vez con la expectativa de que su protagonista continúe mucho tiempo en la ‘Casa Blanca’. O por lo menos dos años. Y es que en casi todos sus seis capítulos el ‘Capitán’ deja claro que pasados los 34 años (por decir la edad de Sergio en 2020) no tiene en mente retirarse de la actividad profesional. Una idea que, dicho sea de paso, va de la mano con su capacidad atlética y su responsabilidad inobjetable fuera de las canchas. Cero ‘ampays’, cero ‘deslices’, cero escándalos.

Más allá de esto, la segunda parte de la serie documental sobre Sergio Ramos se ha estrenado y la desglosamos aquí en cuatro claves para quienes deseen conocer algo más del personaje:

LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA

Para quienes no vieron la primera temporada de la serie documental, titulada “El corazón de Sergio Ramos”, no les será difícil engancharse a esta nueva entrega. Y es que hay pasado y presente repartido de forma muy pareja. Veremos desde el edificio en el que el pequeño Sergio jugaba a la pelota sin imaginar su exitoso futuro, hasta la historia de cómo empezó en el humilde club Camas, para luego pasar al Sevilla y finalmente anclar en el Real Madrid.

Es imposible hablar de este deportista sin tener en cuenta la importancia que para él tiene un factor como la familia. El respeto y agradecimiento hacia su padre, el cariño que profesa a su madre. Su hermano, vale decir, es su agente oficial. Lo fundamental que es para Sergio su esposa, la presentadora e influencer Pilar Rubio, y el amor inmenso que siente por sus pequeños hijos.

SU HISTORIA EN EL REAL MADRID

En un club habituado a contar con ‘galácticos’, Sergio Ramos se hizo un nombre y trascendió siempre como titular indiscutible en la zaga. Lideró el camerino y fue partícipe de la obtención de distintos trofeos. Consultado sobre el gol más importante de su vida, el defensa confiesa en el documental que fue el que le anotó al Atlético de Madrid en la final de la Champions 2014 disputada en Lisboa.

Un personaje importante en “La leyenda de Sergio Ramos” es, sin dudas, el exfutbolista Jorge Valdano. Su sabiduría y la precisión de sus comentarios llenan de lucidez lo que en varios momentos bien podría pasar como un reality show. Solo él parece capaz de definir no solo al futbolista, sino al ser humano. Describe la ‘raza’ que este mostró en sus inicios, su temple, pero también es capaz de advertir lo que se viene el día después del retiro.

Zidane y Sergio Ramos. (Foto: Prime Video)

Sin embargo, no todo es felicidad y celebración en esta serie documental. También hay espacio para las derrotas, aunque siempre enfocadas como una oportunidad para salir adelante. Coinciden ex y actuales compañeros del defensor que cuando este se equivoca en una jugada de inmediato busca una segunda oportunidad. Así, pues, le resulta fácil ganarse el respeto de muchos.

SELECCIÓN ESPAÑOLA: LA ERA DORADA

Todo héroe tiene una hazaña en su historial. Y Sergio Ramos no es la excepción. Debutó muy joven en la ‘Roja’, el defensor siempre mostró temple y temperamento. El destino lo haría uno de los protagonistas de la era dorada del fútbol español a nivel de selecciones. Aunque con unos años iniciales complicados, de la mano de Luis Aragonés empezarían a darse los primeros pasos de relevancia. Vendrían los títulos. Eurocopa primero, y luego Mundial de Sudáfrica (aunque ya con Vicente del Bosque como míster).

Una selección beneficiada claramente de jugadores virtuosos o en su momento más alto, como Xavi, Iniesta, Casillas, Fábregas, Xabi Alonso, lograría quedarse en el recuerdo como una de las mejores de la historia del fútbol moderno. Todo queda registrado en el documental con imágenes de archivo y testimonios de algunos de los involucrados.

Paradójicamente, al estreno de la segunda temporada de esta serie documental Sergio Ramos ha quedado fuera de la selección española para la presente Eurocopa. El defensor venía recuperándose de una lesión y Luis Enrique (actual entrenador) optó por no incluirlo en la lista final. “Es evidente (que no lo llamé) porque desde enero no ha podido competir en las condiciones adecuadas. Es algo duro porque Sergio siempre ha estado al máximo nivel y ha ayudado mucho a la selección”, sostuvo el míster.

Sergio Ramos en el Mundial Sudáfrica 2010. (Foto: AFP)

FÚTBOL EN PANDEMIA: EL COVID-19 EN LA SERIE

Un detalle no menor es que durante la grabación de la serie se desató la pandemia del coronavirus en todo el mundo. Partidos suspendidos, entrenamientos por Zoom, competiciones en stand by y cambios en los calendarios marcaron los últimos 15 meses del fútbol europeo y mundial.

“La leyenda de Sergio Ramos” permite ver cómo un tipo que respira fútbol casi las 24 horas del día debe adaptarse a una situación inédita. Su respaldo es claramente la familia, los niños, su esposa Pilar Rubio y mucho gimnasio. Mientras no hubo torneos, el defensor jamás abandonó su ritmo físico. Y el premio llegaría solo unos meses después cuando, en estadios sin público, el club ‘merengue’ hiló los triunfos suficientes para alzarse con La Liga número 34. “Ganarla era importante porque era La Liga del Coronavirus”, manifiesta el defensor, siempre mentalizado en romper récords y quedar en las estadísticas.

La historia de Sergio Ramos se puede ver en Prime Video.

LA FICHA :

Sinopsis: Segunda entrega de la serie documental sobre la vida privada y profesional del futbolista español e ícono del Real Madrid, Sergio Ramos.

Plataforma: Prime Video.

Capítulos: 6

Duración: 1 hora por capítulo (aproximadamente)

Clasificación: Público en general.

Calificación: ★★★

