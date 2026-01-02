Sergio Ramos volvió a captar la atención fuera de las canchas por su afición a los autos de alto rendimiento, esta vez relacionado con un nuevo Ferrari cuyo precio ronda el medio millón de euros, uno de los modelos más exclusivos y codiciados del fabricante italiano. La noticia sobre este superdeportivo fue destacada por medios automotrices que señalan que Ferrari está posicionando algunos de sus autos más avanzados en un segmento de lujo cercano a esa cifra.

Este tipo de Ferrari, muy esperado por entusiastas, representa la tradición de la marca de ofrecer prestaciones extremas, diseño icónico y exclusividad, atributos por los que modelos con precios alrededor de 500.000 euros suelen ser algunas de las joyas más deseadas de su catálogo.

Ramos, conocido no solo por su carrera futbolística sino también por su interés en autos de lujo —incluida una colección que ha contado con modelos de alta gama durante años— fue relacionado con este tipo de adquisición como parte de su gusto personal por los vehículos premium. Su pasión por los coches de alto nivel ha sido tema de conversación entre aficionados del deporte y el motor.

La llegada de un Ferrari de este calibre al garaje de Ramos —si se confirma oficialmente— no solo subraya el vínculo entre deportistas de élite y autos de lujo, sino que también pone en evidencia cómo superdeportivos de medio millón de euros siguen siendo símbolos de estatus dentro y fuera del mundo del fútbol.