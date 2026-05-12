Resumen

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Sergio Ramos está a un paso de comprar el Sevilla: todo lo que se sabe de la millonaria operación. (Foto: AFP)
Sergio Ramos está a un paso de comprar el Sevilla: todo lo que se sabe de la millonaria operación. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Sergio Ramos podría convertirse en uno de los protagonistas del nuevo rumbo de Sevilla FC. Según reportes desde España, ya existe un principio de acuerdo para la venta del club luego de varias reuniones entre los actuales accionistas y representantes del grupo inversor Five Eleven Capital.

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