Sergio Ramos podría convertirse en uno de los protagonistas del nuevo rumbo de Sevilla FC. Según reportes desde España, ya existe un principio de acuerdo para la venta del club luego de varias reuniones entre los actuales accionistas y representantes del grupo inversor Five Eleven Capital.

La reunión decisiva se realizó en un hotel de Sevilla y duró cerca de dos horas, aunque las negociaciones ya venían avanzando desde hace meses. Sergio Ramos llegó acompañado de su hermano René y abandonó el lugar sonriente, incluso levantando el pulgar ante los medios, una señal que fue interpretada como positiva alrededor de la operación.

El proceso empezó oficialmente en enero, cuando ambas partes firmaron una carta de intenciones. Desde entonces, el grupo inversor encargó una auditoría completa de las cuentas del club a la consultora KPMG, en una revisión financiera que suele ser determinante para cerrar este tipo de compras.

😁 Sergio Ramos sale muy sonriente de la reunión para comprar el Sevilla.



🔜 La venta del club al camero ESTÁ MUY CERCA.



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Más allá del aspecto económico, uno de los puntos que más llama la atención es el papel que tendría Ramos dentro del nuevo proyecto. El histórico defensor no solo ingresaría como propietario, sino también como una figura importante en las decisiones deportivas y estratégicas del Sevilla en los próximos años.

La posible llegada de Five Eleven Capital busca abrir una nueva etapa en el club andaluz, golpeado en las últimas temporadas por problemas deportivos e institucionales. Aunque todavía falta cerrar algunos documentos y oficializar la operación, en España ya hablan de una “fumata blanca” para uno de los movimientos más importantes en la historia reciente del Sevilla.

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