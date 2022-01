Pablo Escobar, quien fuera uno de los narcotraficantes más ricos de la historia y que estuvo al mando del cártel de Medellín, era fanático del fútbol y no tenía ningún límite para ver campeón al equipo por el cual simpatizaba.

Durante los años 80, invirtió mucho dinero para los grandes fichajes de Atlético Nacional, para que de ese modo pueda ganar la Copa Libertadores. Si había la necesidad de amenazar a árbitros para llegar a ganar un título, no había impedimentos.

En la Copa Libertadores de 1989, Pablo Escobar amenazó a los árbitros argentinos Carlos Espósito, Abel Gnecco y Juan Bava, en el duelo correspondiente a la semifinal entre Atlético Nacional y Danubio, equipo de Uruguay.

En entrevista a La Red, Espósito indicó: “Todo arrancó desde que llegamos al aeropuerto de Medellín. Los árbitros colombianos que nos fueron a recibir ya nos habían entregado, estuvimos obligados. Íbamos por el camino Montañita en el que nos decían ‘acá mataron un árbitro, acá tiraron a un juez de línea’. Después de mucha espera fuimos al hotel”.

“Los árbitros no acostumbrábamos a dejar el hotel. Me invitan a una cena y les dije que no. Me levanté a pagar y le dije a la camarera que me llevara un bidón de agua, porque no había agua potable en ese momento en Medellín. Me golpean la puerta y estaba la chica con una botella chiquita. Le recordé que le había pedido una grande. Vuelven a golpear la puerta y le pido a Juan que se levantara para abrir”.

“Entraron cuatro, uno con ametralladora. A Gnecco le pusieron una nueve milímetros en la cabeza. Y atrás entró el famoso Popeye, bien vestido, traje, corbata. Traía un maletín. Lo abrió y dijo ‘acá hay 250 mil dólares. Llévenselo, tranquilos, van a salir de Colombia sin problemas’. Les respondimos que habíamos ido a trabajar como corresponde. Cerró el maletín y nos dijo. ‘La vida de ustedes acá no vale nada. Y en Buenos Aires nos puede costar mil dólares por cada uno’. Y ahí se fueron”, agregó Espósito.

Luego que el partido terminó por 6-0 en Colombia, el árbitro argentino recuerda: “En alguno de los goles lo miré a Bava y nos hicimos la cruz. Al final hubo como 15 muertos por la gente que salía a los balcones y tiraban los tiros al aire. Nos terminamos yendo al aeropuerto, y estaban los uruguayos, que tomaban el mismo vuelo. Vino el presidente de Danubio, un tipazo, y me preguntó si la habíamos pasado mal. Sabían todo. A ellos les había pasado lo mismo”.

