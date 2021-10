La Serie A se juega con mucha intensidad y este fin de semana se disputó el Lazio vs. Inter de Milán, uno de los partidos de mayor atractivo por el nivel que demuestran. El enfrentamiento tuvo grandes emociones de principio a fin, no solo por los goles, sino también debido a los enfrentamientos que protagonizaron los futbolistas.

El encuentro había sido muy parejo, pero ‘Las Águilas’ lograron remontar el tanto de Ivan Perisic y se quedaron con la victoria con las anotaciones de Ciro Immobile, Felipe Anderson y Sergej Milinkovic-Savic. Sin embargo, el ambiente de tensión nació cuando ocurrió el 2-1 parcial a los 81′: se desató una pelea, porque Inter reclamó que no se respetó el fair play.

Dicha situación no opacó la alegría de los jugadores e hinchas de Lazio, luego del pitazo final en el Estadio Olímpico. En ese momento de efusividad, el defensa Luiz Felipe se dejó controlar por la emoción y pegó un gran salto para celebrar, aunque lo hizo a costa de un jugador rival.

Según captaron las imágenes, el zaguero se colgó de la espalda de Joaquín Correa, quien fue su compañero en tienda romana la temporada pasada. Lo ocurrido no fue del agrado del ‘Tucu’, quien reaccionó de manera agresiva, mientras que el resto de jugadores del Inter de acercaron a defenderlo. Una nueva trifulca se desató.

Luiz Felipe abrazó a Joaquín Correa del Inter, fue expulsado y no pudo contener el llanto. (Video: ESPN)

Lautaro Martínez era uno de los más furiosos con la escena que vio, puesto que lo consideraba como una provocación. El árbitro Massimiliano Irrati tuvo la misma lectura, por lo que no dudó en mostrar la cartulina roja a Luiz Felipe, al margen de que las acciones reglamentarias ya habían culminado.

Luiz Felipe abrazó a Joaquín Correa en el final del Lazio vs. Inter. (Foto: EFE)

El defensor de Lazio no podía creer lo sucedido y solo atinó a llorar, tratando de explicar a los asistentes técnicos de su club que no había hecho nada malo. La sanción no cambio y ahora el brasileño quedará fuera de la próxima fecha de la Serie A, seguramente lamentándose por lo que hizo con su excompañero Joaquín Correa.

