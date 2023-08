Liga vs Sao Paulo en vivo: sigue la transmisión el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2023 . Conoce a continuación cuándo juegan, a qué hora y en qué canales ver la transmisión, cómo llegan los equipos al duelo de revancha, entre otros detalles.

A QUÉ HORA JUEGA LIGA VS SAO PAULO

El partido Liga vs Sao Paulo por la vuelta de cuartos de la Sudamericana es el jueves 31 de agosto de 2023, desde las 17:00 horas de Ecuador y Perú, en el estadio Morumbí. Mira los horarios por país:

16:00 horas - México

17:00 horas - Perú, Ecuador, Colombia

18:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile, Estados Unidos (Miami)

19:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

00:00 horas del viernes 01 de septiembre - España, Alemania, Italia, Francia

CÓMO VER LIGA VS SAO PAULO

La transmisión del Liga vs Sao Paulo se puede ver por ESPN en Ecuador y otros países del continente, a través de DirecTV y Star Plus. DSports pasará el partido por televisión (TV), mientras que DGO (DirecTV GO) transmite por internet vía streaming.

Liga se impuso este jueves por 2-1 a Sao Paulo en Quito en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, un resultado que deja la llave abierta tras el gol en el minuto 80 de Lucas Moura, que ha regresado a las filas del equipo tricolor. Jhojan Julio y Renato Ibarra marcaron los goles de Liga Deportiva Universitaria, a los minutos 2 y 25.

El equipo ecuatoriano fue dominador absoluto del primer tiempo, en el que brillaron Julio e Ibarra, pero se descompuso en el segundo tiempo ante la reacción y mejor funcionamiento del cuadro brasileño.

La presión con balón de Liga de Quito dio frutos al minuto 2, luego de que Ibarra arrebatara el balón y metiese un pase en profundidad al que llegó Julio, quien se filtró entre tres defensas y batió al portero brasileño Rafael con un sutil remate.

Sao Paulo echó manos a una propuesta de juego con pases calculados en su propia zona para evitar que los atacantes contrarios tuvieran el control del balón. Pero no le dio resultado. Paolo Guerrero recibió el balón, tras un rechace fallido de los defensas contrarios, y remató de primera intención, pero atajó el portero Rafael con una gran acción.

La velocidad del ataque local resultó letal para los defensas centrales del Sao Paulo, pues no lograron controlar el arranque de Ibarra, que aprovechó un pase en profundidad de Julio, enfrentó al portero y con un suave toque a media altura, convirtió el segundo de Liga en el minuto 25.

Desde la reanudación del encuentro, Sao Paulo controló mejor a los atacantes locales, tocó el balón con precisión, con lo que logró desconectar el juego fluido de Liga de Quito.

Los jugadores de mitad de la cancha y los delanteros visitantes comenzaron a transitar con más insistencia sobre la zona de Liga en busca del descuento.

La insistencia de Sao Paulo le permitió descontar con un remate preciso de Lucas Moura a pasae de Luciano, a diez minutos del fin del tiempo reglamentario. Antes del tanto de Lucas Moura, ingresó el mediapunta colombiano James Rodríguez, que no tuvo peso en el juego.