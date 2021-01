La suspensión de dos partidos a Lionel Messi, por la expulsión en la final de la Supercopa de España ante Athletic Club, no dejó satisfecho al entrenador del Barcelona, Ronald Koeman. El neerlandés, a un día del choque por la Copa del Rey frente al Cornellá, habló del tema.

“El club me ha dicho que son dos partidos, el club no está de acuerdo y ya veremos. Hay cosas que se pueden defender, pero es tema del club y ojalá reduzcan la sanción. Si no, jugamos dos partidos sin ‘Leo’”, expresó Koeman en rueda de prensa.

Por otro lado, el estratega dio detalles de cómo vio a Lionel Messi en el regreso a los entrenamientos de Barcelona. “‘Leo’ ha entrenado con muchas ganas y no he visto nada raro. Todo el mundo está triste por el resultado de Supercopa, pero estamos en camino de mejorar cosas, sobre todo defensivamente, ‘Leo’ está muy metido en ese tema”, contó.

Lionel Messi expulsado por primera vez con Barcelona en Supercopa de España (ESPN)

Consultado sobre el supuesto interés de PSG por Lionel Messi, Koeman fue categórico en su respuesta. “Si a mí me preguntan interés por Neymar y Mbappé digo que sí. No sé qué puede pasar en el futuro, yo no puedo opinar sobre ellos”, aseguró.

Sin Lionel Messi, Barcelona chocará este jueves 21 de enero con el Cornellá, de la Segunda B de España (o Tercera División), por dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El encuentro está programado para las 3:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Nou Municipal de Cornellà y será transmitido por DirecTV Sports.

