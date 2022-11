Es poesía: el hombre que convierte lo que era tragedia en armonía, en abrazo, en fe. Es geometría: colocar esa pelota en el ángulo imposible dónde la puso es más que un remate, un trazo. Es, sobre todo, extraordinario: por casi 20 años, Lionel Messi ha convertido los domingos en misas, los partidos de fútbol en celebraciones, y las angustias en su manera de hacer heroísmo. Casi cojo, con problemas para amagar y hasta picar -sospecho que juega cargado, lesionado, adolorido-, hombres como Messi necesitan apenas un minuto, una pelota, una cancha para revelarnos por qué han sido elegidos. No juegan fútbol, practican otro deporte, al punto que no podemos entenderlos.

La peor Argentina que uno imaginaba en Qatar 2022 gana 1-0 a México y el mejor futbolista del mundo es el fútbol futbolista del mundo. Jugó terrible, nunca encontró el partido, pero tiene un don .Abrió el mar para que su selección pueda pasar a segunda ronda -el miércoles define con Polonia-, más o menos, lo que hacía Maradona el 86. Ya qué más puede ser.

La historia de la Argentina es tan notable que sus jugadores no son solo argentinos: se han vuelto marcas multinacionales. Héroes deportivos que traspasan cordilleras. Di Stéfano es querido en Colombia, adorado en España, donde coinciden en que inventó al Real Madrid pre Cristiano. Kempes es el goleador del primer mundial que ganó con Menotti en 1978, y su estampa imitada por todos los delanteros jóvenes/niños que a finales de los 70 querían ser delanteros y llamados Matador. Maradona tiene imágenes, fotos, pósters, frases, peleas, goles, títulos, libros, iglesia, pero siempre existe una mañana en que algún descubrimiento en Omán o Kazajistán lo eleva más que el día anterior. Tanto lo eleva que le quita espacio a Dios.

Lionel Messi no es ninguno de ellos, pero esta tarde contra México, noche en Qatar, ha aparecido en la única magnitud sobre la que se lo discute: salvador. “Sí, hoy fue el verdadero debut de Argentina en el mundial”, dijo al final, con una calma que no es de este planeta. Parece que acabara de salir de una ducha y no de una lucha. “No nos encontramos en el inicio, pero supimos jugarlo y ahí está”, agrega. Y nada más.

Si todo sale bien, esto va a ser un electroshock en la interna argentina. Y se lo deben a Lionel Messi. Como cuando un Rolls Royce tiene el tanque lleno y en plena autopista no se lo detiene más.