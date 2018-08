Lionel Messi no volvería a la selección argentina para afrontar amistosos

Luego del fracaso de la selección argentina en el Mundial Rusia 2018, el comando técnico interino, encabezado por Lionel Scaloni, habría tomado la decisión de dejar a un lado a Lionel Messi para los encuentros amistosos del presente año.



Según Hernán Castillo, periodista de la cadena de noticias TNT Sports, la selección argentina prescindiría de Lionel Messi para los juegos internacionales contra Guatemala y Colombia. Es más, su presencia para la Copa América 2019 tampoco está confirmada.



"Messi no vuelve a la selección argentina para los amistosos. No renunció, pero no va a ser convocado en este semestre. Y hasta nuevo aviso no se sabe cuando va a jugar", dijo el reportero.

También reveló que Lionel Messi estuvo cerca de renunciar de forma irrevocable a la albiceleste, pero dio marcha atrás por la estimación que le tiene a Claudio Tapia, presidente de la AFA.



"El último capitán tenía decidido dar un paso al costado casi definitivamente, pero por la relación entre él y él presidente de la AFA no lo hizo", aseguró.



Lionel Messi participó en los cuatro partidos de la selección argentina en la Copa del Mundo 2018. Apenas concretó un gol -ante Nigeria en la fase de grupos- y recibió miles de comentarios negativos por su bajo performance en el certamen.