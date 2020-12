Conforme a los criterios de Saber más

Hace 15 años: Messi no es goleador. Hoy: 715 goles (644 con el FC Barcelona). Hace 10 años: Pero no marca de tiro libre. Hoy: 47 tantos de pelota parada. Hace 5 años: Bueno, no anota de cabeza. Hoy: 23 cabezazos a las redes y el último es el mejor botón de respuesta ya que sirvió para pasar a la historia el 19 de diciembre pasado e igualar a otro mito de la historia del fútbol: Pelé. Días después, la ‘Pulga’ superó a O’Rei en el récord de ser jugador con más goles anotados con una misma camiseta, y como si fuera sencillo, ya le aparecieron nuevas excusas en contra.

Mientras el Barcelona empataba contra el Eibar y registraba sobre el gramado del Camp Nou uno de los peores arranques de temporada en LaLiga, Leo Messi apareció en las tribunas. El argentino se robó la atención de las cámaras de TV tras regresar tarde de los días de descanso por Navidad con aval del cuerpo técnico. Su apoyo alcanzó apenas para el 1-1 final. Las cámaras no buscaron a los culpables dentro de la cancha o el banco de suplentes, apuntaron a Messi, quien al sentirse apuntado por los reflectores solo manifestó su molestia moviendo la cabeza.

Ya pasaron los mejores años del mejor Barza de la historia. De aquel equipo que hizo de Messi un crack mundial de élite. Con Pep y Puyol, Iniesta y Xavi, Alves y Busquets. Tampoco son tiempos de la ‘MSN’ con Suárez y Neymar cuidándole las espaldas. Hoy camina entre Koemans, Araujos, Coutinhos y Braithwaites, pero la culpa sigue siendo suya.

No es difícil imaginar que en algunos años vamos a extrañar los fines de semana con el fútbol de Messi paseándose por las canchas de España. Quizás muy pronto el FC Barcelona deje de ser su hogar y será extraño verlo vestido con otra camiseta. Pero mientras dure este amor, hay que olvidar el coraje y los reclamos para seguir disfrutando de su fútbol. Una pausa a la torrencial nostalgia que se avista en el horizonte.

Un versus de todos los tiempos

Pelé es el símbolo del paso del jugador amateur al profesional. Un dotado de técnica perfecta que hizo el camino hacia la modernidad en el fútbol. Messi, por su parte, es la expresión del futbolista global, el ejemplo de cómo hay que amar al balón dentro del campo y cuidar ser espejo de millones fuera de él. Portada a todas luces en diarios de Lima, Seúl o Sídney.

¿Qué significa que Messi iguale y supere a Pelé en este nuevo récord? Muchísimo, está claro. Primero porque en tiempos de incertidumbre blaugrana, Leo sigue cosechando objetivos. Retos que, quizás, no tiene apuntados en una pizarrita, pero si sirve a los que lo siguen -seguimos- desde que apareció en el 2004 para tachar otro logro desbloqueado en la larga lista de metas que le vemos cumplir.

Los 644 goles de Leo con el FC Barcelona sobre los 643 de Pelé con el Santos solo se pueden comparar de tú a tú en el juego imaginario que hace la cuenta “La Copa Imposible” en Instagram (@CopaImposible). Solo la literatura del realismo mágico puede situar a los dos en una misma cancha enfrentándose. A los demás nos toca desempolvar el betamax de O’Rei o buscar el compilado de imágenes de la ‘Pulga’ en YouTube.

¿Cómo consiguió Messi todos sus goles con el Barza? Sencillo. Así, 451 goles por Liga (499 partidos), 118 por Champions League (147), 53 por Copa del Rey (75), 3 por Supercopa de Europa (4), 5 por Mundial de Clubes (5) y 14 por Supercopa de España (19): 749 duelos en total. Pelé, de 1958 a 1974 en el ‘Peixe’, consiguió 643 en 757 cotejos. Punto a favor del argentino por mejor promedio goleador.

En unos meses, tal vez, volvamos a la discusión entre Messi y Pelé. Con la Albiceleste, Lionel suma 71 goles; mientras que, en el ‘Scratch’, el brasileño registra 77 dianas. Aquí, es seguro, la discusión arderá por los tres mundiales ganados con Brasil (1958, 1962, 1970) y con el subcampeonato alcanzado en Argentina (2014). Balanza equilibrada.

Será oportunidad, entonces, para ver cómo ‘antis’ y ‘puristas’ ponen la valla por encima de todos los sencillos principios que rigen al fútbol: patear fuerte y clavar un gol.

