Luka Modric marcó uno de los goles del Real Madrid ante el Athletic de Bilbao por la final de la Supercopa de España. Tras su gran actuación, el croata fue elegido como el MVP del partido y tras celebrar junto a sus compañeros un nuevo título, dio conferencia de prensa.

“No me canso de ganar. Este club nos enseñó que es muy importante ganar. Cada victoria en este club es algo muy grande. Estamos muy contentos por el trofeo, pero no hemos hecho nada. Estamos a mitad de temporada y hay que seguir. Espero que ganemos más a final de temporada”, expresó muy contento Luka.

Posteriormente, habló de su momento futbolístico. “Se habla mucho de edades al fútbol y yo disfruto como nunca, pero ahora aun más, porque no sabes cuánto vas a durar a este nivel. Me esfuerzo para seguir más años, porque para mí no hay nada mejor que ser jugador del Real Madrid. No me gusta hablar de mí, pero me siento bien”, señaló.

También, se animó a dar detalles se su renovación con el club madridista. “Nada, yo siempre con el club tengo una buena relación y seguro que vamos a llegar a un acuerdo. Nunca he tardado ni dos minutos en llegar a un acuerdo para renovar y seguro que vamos a llegar a un acuerdo. Se sabe mi deseo y seguro que el club también quiere esto”

Finalmente, opinó acerca de su entrenador, Carlo Ancelotti. “Significa mucho en mi carrera, por cómo es como persona y entrenador. Su forma de ser y cómo conduce el equipo es impresionante. Desde que ha llegado me ha dado mucha confianza y ha puesto mucha fe en mí .Cuando tienes alguien así detrás te salen las cosas”.

