Luka Modric se ha vuelto un referente en el Real Madrid desde temporadas atrás, luego de las salidas de futbolistas importantes como: Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo. El croata firmará un nuevo contrato con el club ‘Merengue’ y se mostró emocionado.

“Soy consciente de lo que me quiere la gente del Real Marid, es algo increíble y estoy muy agradecido por ese amor. Intento dar el máximo cada partido para devolver ese amor. Para mí el Real Madrid es todo, es mi casa, me siento muy feliz. Vivir estos momentos me hace muy feliz, soy un madridista más. Esto es para toda la vida”, expresó Luka Modric para el diario MARCA.

Sobre la admiración de otros aficionados, dice. “Es muy importante, sempre inteto ser respetuoso con todos y a lo mejor ellos lo notan y por eso muestran también tanto respeto”.

Cuándo es la final de UEFA Champions League

El partido por el título de la Liga de Campeones se jugará el sábado 28 de mayo a las 2:00 p.m. (hora de Perú) y 9:00 p.m. (hora de España). Cabe mencionar que, si existe empate al término de los 90 minutos, se disputará tiempo extra y penales, de ser necesario.

Dónde se jugará la final de Champions League 2022

El estadio elegido esta temporada para albergar la finalísima del máximo torneo internacional de clubes es el Stade de France de Saint-Denis, situado al norte de París. Tiene una capacidad de más de 80.000 espectadores, lo que lo convierte en uno de los estadios más grandes de Europa.