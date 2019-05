Manchester City podría ser sancionado con un año de suspensión de competencias europeas

Tras una jornada de infarto en la Premier League, Manchester City se impuso por 4-1 al Brighton y se coronó campeón del torneo inglés. Sin embargo, el cuadro de Pep Guardiola podría ser sancionado de gravedad, pues podría quedarse fuera de los torneo europeos por todo un año.

La Cámara de Adjudicación de la UEFA le mantiene un expediente abierto al cuadro de Manchester y se resolvería en las próximas semanas. Tal como informó 'The New York Times', la sanción ya estaría tomada y no competiría por todo un año en Europa.

►Neymar: la cronología de la decadencia del crack en el PSG



A pesar de que los dirigentes de los 'citizens' han afirmado que sus cuentas se encuentran tal como indican las normas, los distintos expedientes abiertos por la UEFA indican que el Manchester City cometió diferentes incumplimientos de 'fair play' financiero.

Cabe señalar que la última participación en Europa del cuadro de Pep Guardiola fue en la presente Champions League, en donde fueron eliminados en cuartos de final ante Tottenham.