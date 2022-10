Manchester City vs. Leicester en vivo con Haaland: transmisión online

Manchester City vs. Leicester EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 14 de la Premier League, este sábado 29 de octubre desde las 6:30 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN, Star+(Star Plus) y Paramount+. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Manchester City vs. Leicester en vivo

Tras el empate sin goles con Borussia Dortmund, Manchester City visitará a Leicester City, en una dura prueba por la liga inglesa. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el King Power Stadium.

¿A qué hora juega Manchester City vs. Leicester?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 6:30 a.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 7:30 a.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 8:30 a.m.

España: 1:30 p.m.

Manchester City vs. Leicester: canales del partido y cómo ver por TV

El Manchester City vs. Leicester será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la liga inglesa. El enfrentamiento se llevará a cabo en el King Power Stadium y será transmitido en Sudamérica, por ESPN y Star+(Star Plus). En México, la contienda se podrá ver por Paramount+; en España, vía Movistar+, DAZN 1 y DAZN; mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC, nbcsports.com, USA Network, UNIVERSO, y NBC Sports App.

Cómo llegan Manchester City y Leicester

Arsenal sigue con el paso firme en la Premier League jornada tras jornada. Ante ese escenario, Manchester City no puede tropezar si quiere alcanzar a los ‘Gunners’, que poseen nueve victorias, un empate y una derrota.

A los ‘Citizens’ se le presenta una oportunidad para volver a sumar de tres ante un rival accesible en el papel, pero que ya le ha sabido dar problemas en temporadas anteriores.

Para este compromiso, la gran duda es la presencia de Erling Haaland. El noruego solo pudo jugar el primer tiempo del cotejo frente a Borussia Dortmund y fue reemplazado. De no llegar, Julián Álvarez sería el elegido por Pep Guardiola para comandar el ataque del City.

“También puede jugar de falso nueve, pero no creo que esto pase. Es bueno incorporándose. Pero si no tenemos a Erling, Julián es la primer opción para jugar ahí”, declaró Guardiola en la antesala.

Manchester City, en la tabla, es segundo con veintiséis puntos, dos menos que Arsenal, que el domingo recibirá a Nottingham Forest en el Emirates Stadium.

Al frente estará Leicester City, que consiguió dos triunfos consecutivos, a costa de Leeds United y Wolverhampton, y que ya está fuera de la zona de descenso de la Premier League.

Manchester City vs. Leicester: probables alineaciones

Manchester City: Ederson, Akanji, Ruben Dias, Laporte, Joao Cancelo, De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva, Foden, Álvarez y Grealish. DT: Pep Guardiola.

Leicester City: Ward, Castagne, Faes, Amartey, Justin, Tielemans, Soumaré, Dewsbury-Hall, Maddison, Daka y Barnes. DT: Brendan Rodgers.

¿Dónde juega Manchester City vs. Leicester?