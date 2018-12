Manchester United: José Mourinho recibió agradecimiento público de un solo jugador de la plantilla

José Mourinho se fue de Manchester United peleado con jugadores claves de la primera plantilla. De hecho, medios ingleses señalan que muchos de ellos sintieron alivio tras conocer que el portugués fue echado del cargo.

Sin embargo, no todos los futbolistas tuvieron una mala relación con el entrenador. Este es el caso de Juan Mata, quien mencionó a 'The Special One' en una carta navideña publicada a través de su blog personal.

"Es obvio que ha sido una semana diferente, con cambio de entrenador, y desde aquí agradezco a José Mourinho los títulos que compartimos y le deseo suerte para el futuro", escribió el jugador de Manchester United.

Juan Mata y el técnico luso ya habían coincidido previamente en Chelsea, antes reencontrarse en Old Trafford. La relación de ambos, aunque por momentos complicada, siempre ha basado en el respeto mutuo.

Pasada la página de Mourinho, el atacante también felicitó la llegada de Ole Gunnar Solskjaer. "Es momento de ser optimistas, mirar hacia delante, y seguir trabajando duro para subir puestos en la clasificación", añadió sobre el futuro de Manchester United.