¿Cómo y donde ver España – Italia en directo online? Ibéricos e italianos se enfrentarán por la semifinal de la Eurocopa 2020, este martes 6 de julio desde las 14:00 horas en estadio de Wembley. El duelo será transmitido vía DirecTV Sports, y aquí te dejaremos los links para que puedas ver este partido de fútbol en vivo online y vía streaming.

España e Italia se dieron cita para las semifinales de la Eurocopa 2020, el próximo martes en el estadio londinense de Wembley, después de eliminar respectivamente a Suiza (1-1, 3-1 en penales) y a Bélgica (2-1) en los cuartos de final este viernes.

España empezó el torneo continental sembrando dudas pero empujada por un Luis Enrique que no ha dejado de apoyar y mostrar su confianza ciega en el grupo, la Roja está a dos pasos de poder alzar un cuarto trofeo continental.

La sufrida victoria en los penales el viernes en los cuartos de final sobre Suiza (3-1, tras 1-1 al término del partido y de la prórroga), volvió a confirmar la apuesta personal de Luis Enrique por sus jugadores, pese a las críticas iniciales.

El técnico ha ido contra viento y marea con sus ideas y sus hombres para plantar a España en semifinales de un gran torneo por primera vez desde la Eurocopa de 2012, que la Roja acabó ganando, cierre de un ciclo mágico que empezó con el torneo continental de 2008 y siguió con el Mundial 2010.

Por su parte Italia avanzó a las semifinales después de inclinar por 2-1 a Bélgica en el estadio Allianz Arena de Múnich. La ‘Azzurra’ se adelantó por medio de un gran movimiento del centrocampista Nicolo Barella (31) y amplió distancias con un golazo del atacante Lorenzo Insigne (44) desde fuera del área.

El artillero Romelu Lukaku, de penal, redujo distancias para los ‘Diablos Rojos’ (45+2) y su generación dorada, que acumuló una nueva desilusión. El seleccionador de la ‘Nazionale’, Roberto Mancini, ha sabido levantar a un equipo que estaba en horas bajas tras el fracaso de quedar fuera del Mundial-2018.

¿Cómo ver el España - Italia en directo vía DirecTV Sports?

Para empezar, debes ser cliente de DIRECTV y tener una cuenta en MiDIRECTV. Luego, descarga la aplicación de DIRECTV GO o ingresa a ella desde tu computador, y listo. Ya puedes disfrutar los canales de tu plan: HBO GO, FOX APP, TNT GO, Space GO, DIRECTV Sports, ESPN Play.

Después de descargar DIRECTV GO podrás usarla en tu tablet o smartphone. Para hacerlo, busca el ícono en pantalla e ingresa en la aplicación. Una vez dentro de la aplicación, en la página inicial, encontrarás todas las noticias del mundo del deporte. Podrás tener más información tan sólo tocándolas.

¿A qué hora juegan España - Italia por la Eurocopa?

Perú: 11:00 horas

Colombia: 11:00 horas.

Ecuador: 11:00 horas.

México: 11:00 horas

Bolivia: 12:00 horas

Venezuela: 12:00 horas

Chile: 12:00 horas

Paraguay: 12:00 horas

Argentina: 13:00 horas

Uruguay: 13:00 horas

Brasil: 13:00 horas

La Eurocopa se transmitirá en distintas partes del mundo, e incluso se podrá seguir en diferentes lugares de América. La edición 16 del torneo de la UEFA inició el viernes 11 de junio y terminará el 11 de julio.

Uruguay: DirecTV Sports y DirecTV GO

Brasil: Fox Sports 1, Fox Sports App

Argentina: TyC Sports Play, TyC Sports y DirecTV Sports

Paraguay: sin TV confirmada

Chile: DirecTV Sports y TNT Sports

Bolivia: Tigo Sports

Venezuela: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports, Win Sports, Caracol TV, Caracol Play

Ecuador: TC Televisión y ECDF YouTube

Perú: DirecTV Sports, DirecTV GO y América TV

México: Sky Sports

Estados Unidos: TUDN, Fox Sports App

España vs Italia: alineaciones posibles para el partido de semifinales

España: Unai Simón, Azpilicueta, Jordi Alba, Aymeric Laporte, Pau Torres, Sergio Busquets, Pablo Sarabia, Koke, Morata, Ferrán Torres y Pedri.

Italia: Donnarumma, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri, Di Lorenzo, Verratti, Jorginho, Barella, Immobile, Insigne y Chiesa.