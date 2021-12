Todos los futbolistas envían saludos de Navidad mediante sus redes sociales y Zlatan Ibrahimovic no puede ser la excepción. El delantero sueco, muy a su estilo, llamó la atención de todo el mundo.

Mientras algunos celebran fiestas con una foto al lado de su árbol o acompañado de su familia, el futbolista de 40 años lo hizo con la estatua de una mano mostrando el dedo del medio, lo que en muchos países es un insulto.

La publicación está acompañada con el mensaje: “Merry Chriztmaz”. Una publicación con el mismo gesto, pero con adornos navideños, fue posteado en las fiestas del 2020, también por Zlatan.

El post tiene cientos de comentarios y aunque algunos lo tomaron con humor, muchos otros han rechazado la publicación, indicando que no es un saludo acorde a estas fechas y que debió hacer algo más educado.

Zlatan cumplirá 41 años el 2021 y todavía se mantiene con ganas de jugar, sin embargo, asegura que tiene miedo a lo que pase luego de dejar el fútbol: “No sé qué me espera tras mi retirada, no estoy listo para ese capítulo de mi vida, todavía tengo miedo”.

Lo que sí es seguro, es que no será comentarista: “Seguro que cuando me retire no trabajaré como comentarista. Quienes buscan atención lo hacen, entre los exjugadores”.