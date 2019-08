Neymar: directivo de PSG asegura que hay “conversaciones avanzadas” por el delantero

El futuro de Neymar podría resolverse la próxima semana. Leonardo de Araújo, director deportivo del PSG, confirmó a los medios franceses que sí hay negociaciones por el delantero brasileño.

“Las conversaciones están más avanzadas que antes pero no hay ningún acuerdo. Queremos una línea clara sobre el tema y es importante definirlo lo antes posible”, aseguró el dirigente del club parisino.

Eso sí, Leonardo se cuidó de mencionar públicamente la institución que ha hecho los esfuerzos por incorporar a Neymar. “Veremos cómo va; primero debemos definir el futuro para todos”, añadió el representante de PSG.

No obstante, diversos medios internacionales han informado que Real Madrid y Barcelona son los favoritos para cerrar el fichaje del jugador.

De otro lado, Neymar se perderá el partido debut del PSG en la Ligue 1. Los ‘Bleus’ se medirán al Nimes este domingo y el entrenador Thomas Tuchel explicó antes los medios que el delantero todavía no está en buenas condiciones.

“Sigue un poco lesionado. No ha terminado el entrenamiento, no es posible que juegue mañana (domingo). Él todavía está en la fase de retorno. No hizo una semana completa de entrenamiento”, aseguró el alemán.