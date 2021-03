Fiel a su estilo, Óscar Ruggeri habló sobre sus compañeros de programa ‘ESPN F90′ y se pronunció al debate protagonizado entre Diego Fucks y Marcelo Sottile. El exdefensor de la selección de Argentina relató cómo vio el programa desde su casa en calidad de televidente desatando las risas de sus compañeros.

“Ayer los vi. Como espectador los vi. Me parece bien, pero hubo momentos que hablaron todos juntos. Ahí me di cuenta que estamos equivocándonos. Porque no se entendía. El Chavo que él quiere explicar y no lo dejan terminar nunca. El chiquito es el pekinés que se quiere pelear con el Gran Danés y después no pasa nada. Grita, grita, grita”, comentó Ruggeri.

Sin embargo, Óscar Ruggeri también se detuvo para hablar sobre Sebastián Domínguez, quien es analista en el programa deportivo. “Seba de la nada. Ahí tenés que levantar el volumen. No se lo escucha tan bien. Le quiere meter una pausa. Nos vamos de acá, hasta acá. Y entonces yo ando con el control: ‘Pará que ahora gritan’. Me gritan de la cocina: ‘¿Tan fuerte ponés?’. ‘No, está hablando Seba ahora’”, relató.

#ESPNF90 📺 | ESPN



EL CABEZÓN EN MODO ESPECTADOR



Ruggeri se puso en el lado del televidente y describió uno por uno a sus compañeros de F90. ¿Coincidís?

No se guarda nada

Recientemente, Óscar Ruggeri arremetió contra Juan Román Riquelme por el presente de Boca Juniors. “Tiene que bajar el ego, bajar a la tierra. Como todos los humanos y prepararse. Prepararse para lo que es ese club”, lanzó el exdefensa de la selección de Argentina en el programa ‘ESPN 90’ Argentina.

“No pasa por estar todo el día tomando mate en el club. Tú tienes que tomar un curso. Fue otro que tenía el ego allá arriba. Creyó que porque era el mejor central que tuvieron los argentinos... no se dejó ayudar y se la jugó solo”, finalizó.

