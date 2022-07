El partido del Real Madrid vs. América EN VIVO, será el juego amistoso más atractivo del día por la pretemporada, este martes 26 de julio desde las 9:30 p.m. (hora peruana y mexicana) y 4:30 a.m. (hora española del miércoles 27 de julio). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de DirecTV Sports , Blim TV, ViX, TUDN , TUDN En Vivo, Blue To Go Video Everywhere, fuboTV España, TVE La 1 y RTVE.es. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Con el peruano Pedro Aquino, el América tendrá una dura prueba cuando se mida con Real Madrid, vigente campeón de la liga española y la Champions League. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Oracle Park.

VIDEO RECOMENDADO Entrenamiento de Club América a días de enfrentar a Real Madrid | Fuente: @ClubAmerica