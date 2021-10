¡Como era antes! River Plate y Boca Juniors volverán a jugar un superclásico en el fútbol argentino , con más de 36 mil almas que se darán cita al Estadio Monumental . El partido se jugará en el marco de la fecha 14 de la Liga Profesional y desde las 17 horas vía ESPN y TNT Sports Argentina . Sigue en El Comercio todos los detalles del enfrentamiento entre estos dos equipos deportivos.

Por el lado del Club Atlético River Plate , Marcelo Gallardo aún no confirma el once titular del conjunto millonario, pero se puede prever que nueve jugadores tendrían seguro un puesto en la oncena inicial y dos puestos que seguramente se conocerán horas antes del superclásico del fútbol argentino.

Robert Rojas se perfila como el reemplazante natural de David Martínez, quien no se llegó a recuperar del todo de un desgarro. Por ahora la duda que aún no logra resolver el Muñeco Gallardo es sobre quién será el elemento que acompañe en la zona de los volantes con Enzo Pérez, De la Cruz y Carrascal. Por último, el otro delantero, aparte de Julián Álvarez, aún no está decidido.

Pasando al Club Atlético Boca Juniors , Sebastián Battaglia en las dos últimas prácticas armó el once pensando en el millonario probó a dos jugadores en el mediocampo xeneize: Christian Medina el jueves, mientras que Diego González, el último viernes. Según trascendió en los medios argentinos, el ‘Pulpo’ sería el que se quede con el puesto.

¡El #Superclásico lo vivimos todos! A través de #FoxSportsPremium, el @RiverPlate 🆚 @BocaJrsOficial se podrá seguir con Relatos Alternativos para personas con discapacidad visual, acción que se activa mediante un canal de SAP



⚠️ Sistema sujeto a la tecnología del cableoperador pic.twitter.com/Wywi7H32yT — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) October 1, 2021

Quién ganó el clásico de la reserva entre River y Boca Juniors

El clásico se empezó a jugar desde el inicio de esta semana y así lo demostraron las reservas de Boca Juniors y River Plate . Los más chicos del Xeneize golearon por 3-0 al millonario, por la fecha 14 del Torneo de Reserva Argentino. Los goles del conjunto azul y oro fueron anotados por Exequiel Zeballos, Vicente Taborda y Valentín Barco.

Cuál es la mayor goleada en la historia de los superclásicos

Según las estadísticas, la mayor goleada en la historia de los superclásicos del fútbol argentino data del 23 de diciembre del 1928, cuando Boca Juniors venció a River Plate por 6-0 en su vieja cancha de madera, redondeando así una marca que hasta el día de hoy se recuerda. Los de aquel partido los marcaron Domingo Tarasconi (3′, 40′) Esteban Kuko (30′, 55′) y Roberto Cherro (70′, 82′).

Cuántas veces le ganó River a Boca en la era Gallardo

Marcelo Gallardo ya tiene a su favor le hecho de haberle ganado la final de la Copa Libertadores 2018 al rival de toda la vida. Sin embargo, esto no es lo único que ostenta el DT que en las últimas horas se le vinculó con Barcelona . Gallardo tiene tres victorias en sus partidos como local, tres empates como visitante (si se toma en cuenta el famoso duelo del gas pimienta como igualdad, pese al resultado final que dio la CONMEBOL por 3-0 a favor de lo riverplatenses).

Los convocados de River Plate

Durante el viernes 01 de octubre, River Plate anunció la lista de jugadores que se prepara para uno de los duelos más difíciles del semestre: enfrentar en su cancha al clásico rival; Boca Juniors. El Muñeco Gallardo decidió concentrar a 24 futbolistas, entre los que destaca el regreso del central Javier Pinola. La lista la completan: Franco Armani, Enrique Bologna, Robert Rojas, Paulo Díaz, Javier Pinola, Felipe Peña Biafore, Alex Vigo, Fabrizio Angileri, Milton Casco, Enzo Pérez, Bruno Zuculini, Leonardo Ponzio, Agustín Palavecino, Enzo Fernández, Santiago Simón, José Paradela, Jorge Carrascal, Nicolás De La Cruz, Benjamín Rollheiser, Matías Suárez, Agustín Fontana, Julián Álvarez y Federico Girotti.

Quiénes son los convocados de Boca Juniors para el clásico

Si River Plate logró recuperar a uno de sus pilares en defensa, el elenco de Battaglia también. Este es el caso del defensor Marcelo Weigandt, quien se recuperó de su desgarro en el aductor izquierdo que tuvo desde el partido ante Defensa. La lista del conjunto boquense la terminan: Agustín Rossi, Javier García, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Lisandro López, Carlos Zambrano, Luis Advíncula, Frank Fabra, Agustín Sández, Marcelo Weigandt, Alan Varela, Esteban Rolón, Diego González, Jorman Campuzano, Agustín Almendra, Cristian Medina, Aaron Molinas, Edwin Cardona, Rodrigo Montes, Cristian Pavón, Norberto Briasco, Exequiel Zeballos, Nicolás Orsini y Luis Vázquez.

📋 Lista de concentrados para enfrentar a River el próximo domingo por la 14ta. fecha de la #LigaProfesional.#VamosBoca 🟦🟨🟦 pic.twitter.com/3TcJ4oTkyd — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 1, 2021

Cómo va la tabla de la Liga Profesional y qué partidos se jugarán en la jornada

Más allá de lo que significa jugar un clásico, y si es en Argentina con mucha más razón, tanto Boca como River, saben que los números también estarán sobre la mesa. Es decir, los visitantes saben que de ganar pueden igualar en puntaje al elenco de Gallardo, que al igual espera poder sumar de a tres en casa y así quedar entre los primeros del campeonato

TALLERES | 29 PUNTOS | 13 PARTIDOS JUGADOS

| 29 PUNTOS | 13 PARTIDOS JUGADOS RIVER PLATE | 27 PUNTOS | 13 PARTIDOS JUGADOS

| 27 PUNTOS | 13 PARTIDOS JUGADOS ESTUDIANTES | 27 PUNTOS | 13 PARTIDOS JUGADOS

| 27 PUNTOS | 13 PARTIDOS JUGADOS LANÚS | 24 PUNTOS | 13 PARTIDOS JUGADOS

| 24 PUNTOS | 13 PARTIDOS JUGADOS INDEPENDIENTE | 23 PUNTOS | 13 PARTIDOS JUGADOS

| 23 PUNTOS | 13 PARTIDOS JUGADOS BOCA JUNIORS | 21 PUNTOS | 13 PARTIDOS JUGADOS

| 21 PUNTOS | 13 PARTIDOS JUGADOS VÉLEZ SARSFIELD | 20 PUNTOS | 13 PARTIDOS JUGADOS

| 20 PUNTOS | 13 PARTIDOS JUGADOS GODOY | 20 PUNTOS | 13 PARTIDOS JUGADOS

| 20 PUNTOS | 13 PARTIDOS JUGADOS COLÓN | 19 PUNTOS | 13 PARTIDOS JUGADOS

| 19 PUNTOS | 13 PARTIDOS JUGADOS RACING | 18 PUNTOS | 13 PARTIDOS JUGADOS

| 18 PUNTOS | 13 PARTIDOS JUGADOS ARGENTINOS | 18 PUNTOS | 13 PARTIDOS JUGADOS

Quién ganará el Boca vs. River, según las predicciones

Como es en el folklore futbolero en todos los países, en Argentina también creen en la cábalas y videntes que podrían predecir un resultado. Es el caso de Walter Lavalle, famoso tarotista hincha de Boca que ha vaticinado el triunfo de River Plate para el clásico de este domingo en el Monumental.

“¿El club de fútbol profesional masculino River Plate va a derrotar al Club Atlético Boca Junior de fútbol profesional masculino? Vamos a ver lo que me dicen los arcanos menores con respecto a este partido”, dijo el vidente.

Aunque lo que vino después quizás no le gusta mucho a los hinchas del conjunto millonario: “Una carta no tan buena para River. Generalmente me habla de lo financiero, lo económico, que no están pasando un buen momento. También me puede hablar de alguna lesión o alguna cosa que le pueda pasar a algún jugador. Final de ciclo, una carta negativa también para River. Otro final de ciclo, pero están mentalizados igual. A pesar de todo, hay una idea de juego, eso es lo que me dicen las cartas. Otra carta de crisis sentimental. Una carta buena para River ahora. Muchos recuerdos dispersados, nostalgias, cosas que antes se daban y ahora no. Tiene muchas cartas negativas River ahora. Ahora, vamos a consultar por Boca, a ver qué le sale…”.

TAMBIÉN PUEDES LEER

VIDEO RECOMENDADO

Luego de casi dos meses desde su último enfrentamiento, River y Boca volverán a verse las caras este domingo 03 de octubre en el Estadio Monumental, en lo que marcará la fecha 14 de la liga argentina. ¿Cómo llegan ambos equipos a este encuentro? Entérate en el siguiente video.