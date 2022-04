Patrice Evra fue un futbolista muy reconocido, jugó en clubes como: Mónaco, Manchester United, Juventus y Olympique Marsella, entre otros. El francés fue exitoso, sin embargo, contó la dura niñez que tuvo y lo difícil que fue la partida de su papá.

Hace poco, Evra contó que sufrió de abuso sexual cuando era un niño. “No me avergüenzo cuando reconozco que me sentí como un cobarde durante muchos años por no hablar del tema. Era algo que me oprimía el pecho. Pero esto no lo hago por mí, sino por los niños. No quiero que nadie se sienta avergonzado por vivir algo así”, aseveró en ‘The Times’.

En una entrevista con BBC One, el exjugador confesó que se metió al mundo de las drogas. “He vendido drogas, he mendigado y he trabajado en una tienda de televisores. Uno no es cierto”.

Posteriormente, confesó que tras la partida de su papá, recogía comida de la basura. “A veces, a medianoche, cuando tiran los ‘Big Mac’ fríos, íbamos a recogerlos a la basura. Tras la marcha de mi padre, todo fue un caos”.

“El fútbol me salvó. Cuando tenía 17 años viajé a Italia. Recuerdo que entré en mi habitación y había un chándal. Llamé a mi mamá y le dije: ‘Esto es el cielo, la gente nos sirve la comida y tenemos dos tenedores a un lado y dos cuchillos en el otro”, finalizó.