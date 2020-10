Pep Guardiola, técnico de Manchester City, reconoce que el ajustado calendario del club en la Premier League, Liga de Campeones y las competiciones a nivel de selecciones, está repercutiendo en el rendimiento de sus jugadores en este irregular inicio de la temporada.

“Es demasiado, con el estado mental de algunos jugadores... no lo pueden afrontar, es demasiado. La temporada pasada paramos y volvimos, después hemos regresado tras solo dos semanas de vacaciones. Intento exigir el máximo a los jugadores, pero hay un límite para los seres humanos”, sostuvo el DT de Manchester City en conferencia de prensa.

El estratega siente que no está en condición de exigir más a su equipo. “Está bien para competir en una o dos torneos, eso no es problema y podemos sobrevivir, pero jugar cada tres días… Antes jugaban dos partidos, ahora juegan tres. Viajan mucho y después vuelven para jugar en Liga, Champions League, Premier, Carabao Cup y todo lo demás. No tuvimos la suficiente preparación en nuestras piernas en toda la plantilla para hacerlo”, argumentó Guardiola.

El Manchester City no ha tenido un buen inicio en la Premier League, pues viene de empatar (1-1) en su visita al West Ham. También igualó 1-1 con Leeds United y sufrió una goleada (2-5) ante el Leicester y ubica a los ‘Citizens’ en la parte media de la tabla tras seis jornadas.

“A estas alturas ya hemos perdido siete puntos, lo que es mucho. Hemos tenido dificultades, debemos ir partido a partido y ver qué pasa”, sostuvo Pep Guardiola que solo sumó ocho puntos en cinco partidos, que ubican a Manchester City decimotercero de la liga inglesa.

