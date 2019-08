Premier League 2019-2020: todo lo que debes saber de la nueva temporada

La liga más emocionante e impredecible del mundo. La que tiene más candidatos al título. La de mayor valor en el mercado, según el sitio especializado Transfermarkt. La única en la historia que tuvo a cuatro finalistas en la Champions League (Liverpool y Tottenham) y la Europa League (Arsenal y Chelsea) en un mismo año. La Premier League 2019-2020 iniciará este viernes. Y el punto de partida será en un lugar privilegiado: bajo el mágico cielo de Anfield. Liverpool recibirá al Norwich City (2 p.m.) con el objetivo de mejorar lo hecho en la campaña pasada, si es que se puede.

► Bakery Jatta, el nuevo 'Max Barrios' de la Bundesliga

► Manchester United no fichó y se complica una eventual salida de Paul Pogba

Los de Jürgen Klopp solo perdieron un partido de 38, hicieron 97 puntos, pero igual vieron cómo el Manchester City levantaba el trofeo por segunda temporada consecutiva. Los bicampeones debutarán recién el sábado a primera hora (6:30 a.m.) ante el West Ham. Sin embargo, más allá del Liverpool y el City, el partido más esperado de esta primera fecha se jugará el domingo en Old Trafford. A pesar de no tener el cartel de candidatos, un Manchester United en reconstrucción y un Chelsea ya sin el belga Eden Hazard, quien fue vendido al Real Madrid, iniciarán una nueva campaña disputando un clásico inglés.

A pesar de que el mercado de fichajes fue una de las más decepcionantes en los últimos años, la del zaguero Harry Maguire por el United es la más llamativa, la Premier promete seguir siendo la liga más electrizante del planeta. Para lograr eso, esta temporada habrán algunas innovaciones. Aquí te la contamos:

- Llegada del VAR -

Se estrenará el videoarbitraje. La Premier será la última competición top del Viejo Continente en usarlo después de las pruebas en los torneos de menor jerarquía de Inglaterra. Está en suspenso cómo recibirá este cambio una hinchada inglesa que ya ha mostrado su disconformidad. Este será un cambio histórico para una liga que se caracteriza por respetar lo tradicional.

- Descanso invernal -

Luego del 'Boxing Day' de la Navidad, la Premier tendrá un corto receso en febrero. Aunque vale aclarar que no se detendrán todos los equipos a la vez, sino que la jornada se dividirá en dos series de cinco duelos. El fútbol no se paralizará, pero cada equipo tendrá al menos siete días de descanso. Hay mucho fútbol que disfrutar de forma seguida cada fin de semana.

- Sustituciones -

Ya no habrá oportunidad de hacer tiempo mientras se produce el cambio. Ya no será obligatorio para los jugadores salir por la zona central del campo. Más bien, estos podrán abandonar el campo en un cambio por el lugar más cercano. Esto provocará que el fútbol se haga más fluido y se pierda menos tiempo sin sentido alguno.

- Árbitro extranjero -

Por primera vez en la historia de la Premier League, habrá un árbitro de nacionalidad extranjera. Para esta temporada, el encargado de cargar con dicha responsabilidad será el australiano Jarred Gillet.

- Conformación de barreras en tiros libres -

Ya no se permitirá que jugadores del mismo equipo obstaculicen a los rivales o saquen provecho de la situación. Solo podrán defender los futbolistas del equipo contrario. El pateador una opción menos a utilizar para intentar vulnerar el arco contrario.

- Penales -

A la hora de un lanzamiento de penal, los porteros deberán tocar con uno de sus pies la línea de gol. Así se evitará que puedan adelantarse y obtener beneficio territorial ante los lanzadores. Podrán adelantarse, pero siempre manteniendo uno de sus pies en contacto con la línea. Los árbitros estarán pendientes.