La relación entre Gianluca Lapadula y todo el entorno del Benevento no es la mejor de cara a los PlayOffs de ascenso en la Serie B de Italia. El último fin de semana, el entrenador Fabio Caserta no celebró el gol del ariete y ahora el presidente arremetió contra el jugador de la selección peruana. Oreste Vigorito, mandamás del club italiano, le envió una indirecta a ‘Lapagol’ a menos de una semana para el trascendental duelo frente al Ascoli.

“Entiendo la decepción de la afición por el sueño desvanecido, pero estamos en playoffs y nos jugamos el salto de categoría y no el descenso. Estaremos en Ascoli, me gustaría que el público se mantuviera cerca. En otra ciudad celebrarían por este gol, parecemos salidos de un funeral, pero espero que sea solo por la decepción, por la mala actuación”, declaró Vigorito a “Campania in Gol” de Italia tras la derrota del Beneveto frente a SPAL que lo condenó a jugar PlayOffs desde cuartos de final.

Luego arremetió contra Lapadula, quien ha sido muy criticado en el último tiempo en el entorno del club de la Serie B de Italia: “¿Lapadula? Es un jugador valioso, esperamos que recuerde que vive y gana en Benevento”.

Como se recuerda, Lapadula volvió al ruedo con el equipo en la última jornada y convirtió un gol, no obstante, su equipo perdió y quedó condenado a empezar los PlayOffs de ascenso en cuartos de final. Para llegar a la Serie A, deberá vencer a tres equipos de forma consecutiva.

¿Cuándo juega Gianluca Lapadula los playoffs con Benevento?

El próximo partido de Benevento de Gianluca Lapadula será ante Ascoli por los cuartos de final de los playoffs de ascenso. Dicho compromiso está programado para el viernes 13 de mayo a las 13:30 horas de Perú (18:30 horas GMT).